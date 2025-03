Chi è Mark Carney, il nuovo premier del Canada dopo le dimissioni di Trudeau: cosa ha detto su Trump

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Il Partito Liberale in Canada ha scelto Mark Carney come suo nuovo leader dopo il dimissionario Justin Trudeau. Come da prassi, dopo aver vinto le primarie Carney prenderà automaticamente il posto del premier uscente a capo del governo canadese. L’ex governatore della Banca centrale del Canada prenderà la guida del Paese nel pieno di una guerra commerciale con gli Stati Uniti avviata dal presidente Usa Donald Trump.

Canada, Mark Carney vince le primarie dei Liberali

Domenica 9 marzo si sono concluse le primarie del Partito Liberale in Canada per scegliere il nuovo leader dopo le dimissioni del premier Justin Trudeau.

Mark Carney ha vinto a valanga con l’85,9% dei voti dei militanti del partito, battendo l’ex ministra dell’Economia Chrystia Freeland, le cui dimissioni avevano spinto Trudeau a fare un passo indietro.

Carney nuovo premier del Canada dopo Trudeau

In Canada, come nel Regno Unito, è prassi che il leader del partito al governo è anche automaticamente primo ministro.

Con la vittoria alle primarie quindi Mark Carney nei prossimi giorni succederà all’attuale premier Justin Trudeau a capo del governo canadese.

Sarà inoltre il candidato del partito di centrosinistra alle prossime elezioni che si dovranno tenere entro ottobre.

Come nuovo premier Carney dovrà affrontare la guerra commerciale avviata da Trump con i dazi e le mire espansionistiche del presidente americano, che vuole fare del Canada il cinquantunesimo Stato degli Usa.

“La posta in gioco è alta. Abbiamo fatto di questo Paese il più grande al mondo e ora il nostro vicino ci vuole. Non accadrà. È impossibile”, ha detto.

Negli ultimi tempi Carney non ha usato parole tenere nei confronti di Trump, chiamandolo anche “Voldemort”, il principale antagonista di Harry Porter.

L’addio di Trudeau

Nel suo discorso di addio alle primarie, il premier uscente Justin Trudeau ha messo in guardia sui rischi che il Canada si trova ad affrontare a causa delle minacce del presidente americano Donald Trump.

“I canadesi si trovano ad affrontare una sfida esistenziale ed economica da parte dei loro vicini”, ha detto.

“La democrazia non è scontata, la libertà non è scontata, persino il Canada non lo è”, ha detto Trudeau ai suoi sostenitori.

Chi è Mark Carney

Nato a Fort Smith il 16 marzo 1965, Mark Carney è un economista, manager e politico e prossimo premier del Canada.

Laureato in Economia ad Harvard, ha lavorato per anni prima in Goldman Sachs, una delle più grandi banche d’affari del mondo, e poi nel ministero della Finanza canadese.

È stato governatore prima della Banca centrale del Canada, dal 2008 al 2013, e poi della Banca d’Inghilterra, dal 2013 al 2020. È stato anche inviato speciale dell’ONU per il clima.

Quindi la discesa in campo in politica dopo le dimissioni annunciate da Trudeau nel gennaio 2025 e la candidatura alle primarie dei Liberali.