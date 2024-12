Sequestrata e picchiata dall’ex a Napoli per Natale, incubo durato due giorni: arrestato 23enne

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

È stato un incubo durato due giorni quello vissuto da una ragazza di Napoli, sequestrata e brutalmente picchiata dall’ex. Il ragazzo, incapace di accettare la fine della relazione, avrebbe aggredito la giovane, costringendola poi a trascorrere la notte con lui in un hotel. Dopo l’accaduto, le Forze dell’Ordine hanno arrestato il 23enne, che si nascondeva in un b&b ad Agnano.

Napoli, ragazza sequestrata e picchiata: l’incontro e l’aggressione

Stando alla ricostruzione della vicenda, l’incubo per la 22enne di Napoli sarebbe iniziato la notte di Natale. Il suo ex, incapace di accettare la fine della loro storia, si è appostato sotto casa della ragazza il 24 dicembre.

Successivamente, avrebbe seguito la giovane mentre si trovava in auto con un conoscente.

Fonte foto: © 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà

Il sequestro della giovane è avvenuto a Napoli

Tuttavia, era solo l’inizio: dopo averla pedinata fino a casa di un’amica, l’ex ha tempestato la giovane di messaggi, insistendo per un incontro.

Alla fine, sopraffatta dalle insistenze, la 22enne ha accettato di incontrarlo il giorno di Natale.

Durante l’incontro, avvenuto nel Belvedere del Parco del Vesuvio, la giovane ha ricevuto alcuni messaggi da amici: questo dettaglio avrebbe mandato l’ex su tutte le furie.

Dopo aver sequestrato e distrutto il suo cellulare, l’avrebbe picchiata selvaggiamente, seviziandola con pugni, morsi e calci e riprendendo il tutto con il suo smartphone.

Il sequestro in hotel

Successivamente, il 23enne avrebbe caricato l’ex fidanzata in auto, facendo tappa in farmacia per procurarsi ghiaccio e medicine.

In seguito, il ragazzo avrebbe affittato una stanza in un hotel di zona Qualiano a Napoli. La 22enne è stata costretta ad entrare nella struttura coprendosi il volto con il cappuccio di una felpa, in modo che nessuno notasse le tumefazioni.

Inoltre, la giovane sarebbe stata costretta a passare la notte con l’ex in hotel.

L’intervento delle Forze dell’Ordine

Il giorno seguente, la giovane è riuscita a convincere l’ex a riportarla a casa.

Una volta libera, inizialmente ha raccontato alla famiglia di aver litigato con alcune ragazze per motivi di gelosia. I familiari, però, non le hanno creduto e, alla fine, la 22enne ha rivelato la verità.

Ricoverata all’ospedale di Capodimonte, le sono state diagnosticate una frattura al naso, escoriazioni e contusioni.

I medici hanno avvisato le Forze dell’Ordine, che sono riuscite ad arrestare il 23enne, che si nascondeva in un b&b di Agnano.