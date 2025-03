Viola a Trento il divieto di avvicinamento alla madre per ottenere soldi: arrestato un uomo di 37 anni

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino italiano di 37 anni è stato arrestato a Trento per violazione del divieto di avvicinamento alla madre. L’intervento è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, quando l’uomo ha minacciato la madre per ottenere denaro.

Intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le Volanti della Questura sono intervenute in un appartamento nella zona sud della città. La segnalazione è arrivata tramite il 112 da una donna di 78 anni, madre dell’arrestato. L’uomo, già soggetto a un provvedimento di divieto di avvicinamento per precedenti episodi di maltrattamenti in famiglia, aveva contattato telefonicamente la madre, minacciandola e chiedendo denaro per procurarsi sostanze stupefacenti.

Arresto e conseguenze legali

Gli agenti hanno raggiunto l’abitazione della donna mentre il figlio si stava allontanando a piedi. Nonostante un tentativo di fuga, è stato fermato e arrestato. Dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la locale casa circondariale. Oggi, il Giudice ha disposto l’aggravamento della misura, ordinando la custodia cautelare in carcere. Inoltre, per la violazione del divieto di avvicinamento, è stata applicata una pena di 4 mesi di reclusione.

