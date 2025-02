Ladri in casa di Alex Meret a Pozzuoli, paura per il portiere del Napoli che mette in fuga i malviventi

Brutta avventura per il portiere del Napoli Alex Meret: mentre stava tornando nella sua villa di Pozzuoli in tarda serata insieme ai familiari, si è accorto che qualcuno stava cercando di fare irruzione. Meret si è messo a urlare ed è riuscito a intimorire i ladri, che sono scappati. La polizia indaga.

Tentato furto a casa di Alex Meret

Il fatto si è verificato il 21 gennaio, ma è stato reso noto solo di recente. I due ladri stavano cercando di forzare una finestra per entrare in casa Meret, in zona Lucrino.

Varcato il cancello della villa, il portiere friulano si è reso conto di quanto stesse accadendo e ha urlato. All’arrivo dei padroni di casa, i malintenzionati hanno preferito scappare. Il calciatore ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine. La polizia sta passando in rassegna le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

Fonte foto: IPA

Alex Meret in azione durante la partita Napoli-Juventus dello scorso 25 gennaio

Periodo particolare per Meret al Napoli

Il tentativo di effrazione arriva in un momento particolare per Alex Meret: il suo contratto scade a giugno e l’eventuale rinnovo è ancora in via di definizione. E per oggi è prevista la partita Roma-Napoli, big match di importanza capitale per i partenopei. Meret, nella sfida in casa con la Roma, sarà titolare.

Furti a calciatori e allenatori

Quello dei furti a casa dei calciatori di Serie A è purtroppo diventato un classico. Le denunce ormai non si contano. I ladri puntano sull’assenza forzata degli sportivi, impegnati sul campo e talvolta in trasferta o in ritiro, sapendo che ad alti ingaggi corrispondono potenzialmente ingenti bottini.

Fra gli ultimi casi si ricorda quello avvenuto a ottobre che ha coinvolto il centrocampista della Juventus Douglas Luiz: i ladri gli hanno svaligiato casa portando via orologi e gioielli per un valore complessivo di circa mezzo milione di euro.

A settembre, ladri hanno cercato di fare irruzione in casa di Roberto D’Aversa, allenatore dell’Empoli. D’Aversa si trovava fuori insieme alla moglie e ai figli. Solo al rientro si sono resi conto di quanto accaduto.

Il caso più eclatante è quello avvenuto ai danni di Roberto Baggio e famiglia lo scorso giugno. I Baggio sono stati sequestrati e picchiati per circa un’ora.