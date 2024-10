Ladri in casa di Douglas Luiz a Torino, rubati gioielli e orologi: a quanto ammonta il bottino dei ladri

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

I ladri hanno svaligiato la casa del calciatore Douglas Luiz a Torino. È successo nella notte tra sabato 19 ottobre e domenica 20 ottobre, dopo la partita tra Juventus e Lazio alla quale ha preso parte il centrocampista brasiliano. Tornato a casa dalla cena post-partita intorno all’una e trenta, Douglas Luiz ha scoperto che la sua casa di Cavoretto (elegante quartiere di Torino) era stata messa a soqquadro dai ladri.

Ladri a casa di Douglas Luiz a Torino

Secondo le prime informazioni raccolte, il bottino è piuttosto ingente. I ladri avrebbero portato via orologi e gioielli per un valore complessivo di circa mezzo milione di euro.

Nello specifico, i ladri hanno portato via dalla casa di Torino di Douglas Luiz undici orologi e alcune collane appartenenti alla compagna del giocatore, Alisha Lehmann.

Alisha Lehmann, calciatrice svizzera, è la compagna di Douglas Luiz

Rubati orologi e gioielli della compagna Alisha Lehmann

Fortunatamente nessuno dei due si trovava in casa nel momento del furto. Alisha Lehmann, infatti, era in ritiro con la Juventus Women in vista della partita di campionato contro l’Inter in programma oggi.

Douglas Luiz, che si trovava a Torino a cena dopo la partita con la Lazio, è tornato rapidamente nella sua villa avvertito dall’allarme, che è scattato intorno all’una e trenta.

Ma i ladri avevano già fatto perdere le proprie tracce. Sul posto sono giunti gli uomini della Squadra Volante e della Polizia Scientifica, che stanno cercando tracce e reperti utili alle indagini. In passato altri giocatori della Juventus avevano subito furti in casa. Era successo, per esempio, a Moise Kean, Kaio Jorge e Angel Di Maria.

Calciatori nel mirino dei ladri: i precedenti

Nelle scorse settimane altri calciatori sono finiti nelle pagine di cronaca per aver subito furti o rapine. L’ultimo caso in ordine di tempo è quello dell’attaccante del Napoli Matteo Politano, al quale è stata rubata una smart mentre era a cena in zona Posillipo.

Sempre a Napoli, poco prima, Juan Jesus aveva denunciato il tentato furto della sua macchina, mentre il nuovo acquisto David Neres era stato derubato di un costoso orologio mentre lasciava lo stadio Maradona dopo una partita.

Episodi simili sono accaduti anche a Roma, dove lo scorso luglio i ladri erano entrati in casa del giocatore laziale Mattia Zaccagni. A Milano, invece, i giocatori dell’Inter Calhanoglu e Sensi (ora al Monza) avevano subito furti in casa.