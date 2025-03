Giovanni Toti indagato di truffa ai danni dello Stato, accuse per il contratto al gestore di uno stabilimento

Nuova tegola giudiziaria per l’ex governatore della Regione Liguria Giovanni Toti, indagato per truffa ai danni dello Stato insieme all’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone. Al centro dell’inchiesta ci sarebbe un contratto prima da co.co.co e poi da dipendente, fatto con soldi pubblici, al gestore di uno stabilimento balneare che i due avrebbero frequentato gratis.

La vicenda viene riportata dal quotidiano Secolo XIX. Il gestore dello stabilimento, Davide Marselli, avrebbe sì avuto un contratto di lavoro con relativo stipendio, ma senza ruoli effettivi, senza fare nulla. Questa è, in sintesi, l’ipotesi dei pm.

Il fascicolo d’inchiesta era stato aperto dalla procura di La Spezia, in concomitanza con l’indagine che un anno fa aveva portato Giovanni Toti agli arresti domiciliari per corruzione.

Nelle ultime settimane, il fascicolo dell’indagine sul presunto lavoro fittizio è stato trasferito alla procura di Genova, arrivando sulla scrivania del pubblico ministero Andrea Ranalli. Le indagini erano state avviate dalla pm Elisa Loris.

Secondo l’accusa, il gestore in questione avrebbe percepito oltre 80.000 euro lordi senza corrispondere un’effettiva prestazione lavorativa.

L’avvocato di Toti, Stefano Savi, ha respinto ogni accusa: “Il mio assistito è letteralmente trasecolato”.

“Ogni presenza di Toti e della sua famiglia allo stabilimento balneare, frequentato da moltissimo tempo e negli ultimi anni sempre più sporadicamente, è stata regolarmente pagata dallo stesso Toti o da un suo familiare. Appare singolare che i pagamenti, per lo più effettuati con strumenti tracciabili, non siano stati riscontrati, considerando la mole di indagini che lo hanno coinvolto”, ha specificato il legale.

Così si è espresso Giovanni Toti nel commentare la vicenda: “Per quanto riguarda l’attività di supporto politico per cui Marselli era retribuito, ritengo sia stata svolta con scrupolo oltre che passione ed era nota a tutti”.

“Inoltre – ha aggiunto Toti – la posizione di staff politico ricoperta da Marselli, con un contratto ritenuto regolare dalla Regione, è analoga a quella di molte altre persone con incarichi simili. Non è chiaro quale sia la particolarità di questo rapporto, se non il fatto che Marselli fosse alle dipendenze di Giampedrone e fosse mio amico“.

Il recente processo di Giovanni Toti, per corruzione, si è concluso con un patteggiamento di 2 anni e 3 mesi, convertiti in 1.620 ore di lavori socialmente utili.

A processo in corso, Giovanni Toti raccontò la sua verità in un libro: “Confesso: ho governato. Dal ponte Morandi alla rinascita della Liguria: un modello contro l’ipocrisia politica”.

