Rapina a Roberto Baggio: perché i ladri non hanno rubato il Pallone d'Oro, i trofei e le maglie sportive

Giallo nella rapina subita da Roberto Baggio e la sua famiglia: perché i banditi che giovedì sera hanno fatto irruzione nella villa ad Altavilla Vicentina dell’ex calciatore non hanno rubato i cimeli, i trofei e soprattutto il Pallone d’Oro?

Rapina subita da Roberto Baggio: il Pallone d’Oro non si trova nella villa

Per quel che riguarda il Pallone d’Oro, vinto dal ‘Divin Codino’ nel 1993, come riferito dal Corriere della Sera, fonti investigative hanno fatto sapere che il prezioso trofeo non si trova ad Altavilla Vicentina, bensì in una cassetta di sicurezza di una banca di fiducia.

I ladri che hanno messo sottosopra la villa, quindi, non hanno potuto mettervi sopra le mani.

Poi ci sono gli altri cimeli sportivi che non sono stati toccati. Maglie, riconoscimenti e altri premi non sono stati razziati.

Due le ipotesi: la prima è che i banditi non sapessero che quella è la casa di Baggio. La seconda è che non siano riusciti a trovare i prestigiosi oggetti che si trovano in una stanza della villa. Il che fa presupporre che probabilmente non conoscevano dettagliatamente l’abitazione.

La domanda ai banditi e la mancata risposta

C’è un altro dettaglio emerso da quei 40 minuti di terrore vissuti dall’ex giocatore e dai suoi familiari. Al momento della rapina in casa c’erano i figli di Baggio, Leonardo e Mattia, ed anche la suocera oltre che la moglie. Qualcuno avrebbero domandato ai malviventi se fossero venuti a rubare i trofei, ma i ladri non avrebbero risposto.

La dinamica della rapita

Secondo quanto emerso fino ad ora, i rapinatori hanno fatto irruzione durante il match Italia-Spagna di Euro 2024. Baggio e la sua famiglia in quel momento si trovavano in una delle stanze della zona notte intenti a guardare la partita.

L’ex calciatore si sarebbe avvicinato a uno dei banditi sferrandogli un pugno. In risposta ha ricevuto un colpo alla fronte con il calcio della pistola.

I malviventi hanno poi rinchiuso gli inquilini in una stanza, iniziando a fare razzia dei beni presenti nella villa (ancora da stimare il bottino trafugato).

Dopo che i ladri hanno lasciato l’abitazione, Baggio è riuscito a contattare i carabinieri e a farsi medicare la ferita in testa con alcuni punti di sutura.