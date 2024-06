Roberto Baggio picchiato nella rapina in villa durante Italia-Spagna: sequestrato con la famiglia quasi un'ora

Terrore per Roberto Baggio e la sua famiglia che sono stati vittime giovedì sera di una violenta rapina mentre stavano guardando il match di Euro 2024 tra Italia e Spagna. I malviventi hanno anche picchiato l’ex calciatore.

Intorno alle ore 22 un gruppo di almeno cinque persone, tutte armate, si è introdotto nella villa dell’ex stella della nazionale ad Altavilla Vicentina.

Secondo le prime ricostruzioni della vicenda, Baggio, nel vedere i banditi in casa sua, ha provato ad affrontare uno di loro, con il rapinatore che lo ha colpito in fronte con il calcio di una pistola.

Fonte foto: ANSA

Roberto Baggio

L’ex calciatore ha riportato una ferita profonda sul capo.

Poi è stato rinchiuso in una stanza, sequestrato con i suoi familiari.

Nel frattempo i malviventi hanno messo sottosopra la villa trafugando orologi, gioielli, soldi e altri oggetti di valore.

Deve essere ancora fatta una stima precisa del bottino rubato.

Quando il Divin Codino ha intuito che i rapinatori avevano lasciato la sua dimora, è riuscito a sfondare la porta della stanza in cui è stato rinchiuso e ha chiamato i carabinieri.

Ad occuparsi della vicenda i militari della compagnia di Vicenza, che hanno ascoltato Baggio e i suoi familiari, oltre ad aver già acquisito tutte le immagini della videosorveglianza.

Baggio si è poi recato al pronto soccorso di Arzignano, dove è stato medicato con alcuni punti di sutura in fronte.

Per i suoi familiari solo tanta paura: nessuno di loro, fortunatamente, è ferito.

Matteo Salvini, leader della Lega e ministro dei Trasporti, ha espresso la sua solidarietà al campione:

Sul tema è intervento anche Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, attraverso una nota:

“Esprimo vicinanza e solidarietà a Roberto Baggio e ai suoi familiari, e sono certo di potergli inviare l’abbraccio di tutti i Veneti che ha fatto sognare con la sua abilità ineguagliabile sull’erba dei campi internazionali. Mi auguro che ‘Divin Codino’, campione simbolo del nostro calcio e della nostra regione, persona che sentiamo vicina e amica, possa rimettersi presto insieme ai suoi da questa brutta serata e dalle ferite per le quali è stato seguito e medicato dal personale delle strutture sanitarie di Arzignano della Ulss Berica, con cui mi sono tenuto in contatto. L’esperienza vissuta nella sua abitazione, colpito e derubato da parte di malviventi inqualificabili, accomuna la sua ad altre famiglie che hanno purtroppo subito esperienze simili e, come per tutti i casi confidiamo che i malviventi possano essere assicurati presto alla Giustizia”.