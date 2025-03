"Siamo della mafia" e vogliono bere senza pagare in un bar di Acireale: arrestati due 46enni ubriachi

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini di 46 anni, entrambi pregiudicati e originari di Grammichele, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato ad Acireale per aver tentato di ottenere bevande alcoliche senza pagare in un bar del centro. L’episodio è avvenuto durante il martedì grasso, quando i due hanno minacciato il personale del locale.

Minacce e intimidazioni

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i due uomini si sono presentati nel tardo pomeriggio in un bar di piazza Indirizzo in evidente stato di ebbrezza. Hanno preteso di bere alcolici gratis, minacciando il banconista e la cassiera. Per intimorire ulteriormente, hanno dichiarato di essere appena usciti di galera e di appartenere a una cosca mafiosa catanese.

Intervento della polizia

Il titolare del bar ha deciso di contattare i poliziotti del Commissariato di Acireale, impegnati nei servizi di ordine pubblico durante le sfilate dei carri allegorici. Gli agenti sono intervenuti per controllare i due uomini, che si sono mostrati scontrosi e hanno rifiutato di fornire le loro generalità. Sono stati quindi accompagnati al Commissariato per ulteriori accertamenti.

Arresto e misure cautelari

Dalle verifiche è emerso che i due pregiudicati avevano precedenti episodi di violenza contro le forze dell’ordine. Sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità e minaccia aggravata. Dopo gli adempimenti di rito, sono stati posti agli arresti domiciliari a Grammichele in attesa del giudizio. Il Giudice monocratico del Tribunale di Catania ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare.

Divieto di ritorno

Inoltre, su proposta del Commissariato di Acireale, il Questore di Catania ha emesso un foglio di via obbligatorio per entrambi gli uomini, vietando loro di tornare ad Acireale per 3 anni.

Fonte foto: IPA