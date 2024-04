Quanto costa la casa di Raffaella Carrà in vendita a Roma in via Nemea 21 da quasi 400 mq, sauna compresa

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È stato messo vendita il lussuoso appartamento romano di Raffaella Carrà, morta il 5 luglio 2021 all’età di 78 anni. Una casa da sogno da quasi 400 mq in via Nemea 21, nella zona nord di Roma, dove la cantante e attrice ha vissuto gli ultimi anni della sua vita.

La casa di Raffaella Carrà in vendita a Roma

Bolognese di nascita, Raffaella Carrà ha girato il mondo ma la sua città d’adozione era diventata Roma. Ha vissuto gli ultimi anni della sua vita in una casa da sogno nel quartiere di Vigna Clara, nella zona nord della Capitale, in cui vivono o hanno vissuto molti personaggi famosi.

A quasi tre anni dalla scomparsa, viene ora messo in vendita il suo maxi appartamento da quasi 400 mq in via Nemea 21. Ad occuparsi della vendita la nota agenzia immobiliare Engel&Volkers.

Fonte foto: Tuttocittà.it La casa si trova in via Nemea 21 nel quartiere di Vigna Clara, nella zona nord di Roma

La casa in cui ha vissuto Raffaella Carrà si trova all’interno del comprensorio Due Pini, un complesso residenziale dotato di tutti i comfort, tra cui piscina, campi da tennis, un parco e servizio di vigilanza 24 ore su 24.

Come è fatto l’appartamento

Come si legge sul sito dell’agenzia immobiliare, l’appartamento in via Nemea 21 si trova al primo piano di un palazzo di quattro e si sviluppa su una superficie di 396 metri quadrati, con tre balconi.

Caratterizzata da vetrate molto grandi, la casa conserva intatti gli interni scelti da Raffaella Carrà, in cui dominano i toni del bianco e dell’oro, colori chiari che rendono l’abitazione ancora più luminosa.

All’ingresso c’è un ampio salone con vetrate che affacciano sull’esterno. A sinistra del salone ci sono un bagno e una doppia sala da pranzo, poi una grande cucina abitabile in cui è presente anche un montacarichi comunicante con la stireria al piano sottostante.

Un corridoio porta alla prima zona notte con la camera padronale e un grande bagno in marmo con vasca idromassaggio e sauna. Sono presenti inoltre una sala trucco, tre camere per gli ospiti, diversi bagni di servizio e una palestra, ora adibita a sala yoga.

Quanto costa la casa di Raffaella Carrà in via Nemea 21

A completare l’immobile c’è infine un box auto a cui si aggiunge la possibilità di parcheggiare all’interno degli spazi condominiali. Il riscaldamento è centralizzato.

“L’immobile si presenta da ristrutturare seppur l’impianto elettrico sia stato rivisto recentemente. Ad ogni modo, la pianta dell’immobile consente di essere adattata ad ogni esigenza di personalizzazione degli spazi”, si legge sul sito di Engel&Volkers.

Il maxi appartamento viene proposto in vendita al prezzo di 2.100.000 euro.