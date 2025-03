Camionista Sara De Bastiani blocca col tir l'auto in contromano, chi è la donna che ha evitato la tragedia

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Ha messo il suo tir di traverso per bloccare un’auto che viaggiava contromano. La camionista Sara De Bastiani, 36enne originaria di Fonzaso, in provincia di Belluno, ha salvato così la vita di un’automobilista e probabilmente di altre persone che stavano per sopraggiungere a bordo della loro auto nel giusto senso di marcia. A raccontare la storia è stata la stessa protagonista sul suo profilo Facebook.

Il Tir di traverso per fermare l’auto contromano

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 27 marzo, sulla statale 47 della Valsugana, in Trentino. L’autista del tir stava percorrendo il tratto di strada quando nei pressi di uno svincolo ha visto una fiat 500 rossa viaggiare contromano.

Con freddezza e prontezza di riflessi la 36enne si è messa di traverso per fermare l’auto e permetterle di mettersi in sicurezza, creando una barriera con i veicoli che arrivavano dalla direzione opposta.

Il racconto della camionista

Grazie alla manovra il pericolo si è risolto in pochi minuti e le auto dietro il Tir non hanno probabilmente nemmeno avuto il tempo di rendersi conto di quanto stava accadendo.

“Non ho fatto niente di speciale, solo una cosa normale”, ha detto all’Ansa, Sara De Bastiani, raccontando l’episodio: “Avevo appena scaricato in segheria e quando ho visto la macchina arrivare mi ero semplicemente detta che dovevo fare qualcosa perché avevo visto delle altre macchine dietro di me, anche se erano ancora lontane. E immagino che chi era a bordo di quelle auto si sia poi chiesto che razza di manovra io abbia fatto”.

La figlia della conducente alla guida dell’utilitaria l’ha contattata per ringraziarla. “Fortuna che ogni tanto non ragiono, ma agisco d’istinto… – ha raccontato la stessa De Bastiani con un post – Poi ci fanno fare ore e ore di corsi per la carta di qualificazione del conducente a noi autisti, ma probabilmente quelli che più ne hanno bisogno sono gli automobilisti”.

Chi è Sara De Bastiani

Conducente di veicoli industriali per l’azienda altoatesina Waldprofi, specializzata nel settore dei servizi forestali, Sara De Bastiani è sposata con un autista, con cui ha avuto due bambini.

“Un’altra come lei la assumerei subito” ha detto all’Ansa Walter Schimd, responsabile della logistica della Waldprofi, “è una di quelle persone che fa quello che fa per passione”.