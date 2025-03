Torino, 20enne in contromano a Mirafiori in piena notte alla guida di un'auto rubata: tenta la fuga, arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino albanese di 20 anni è stato arrestato per ricettazione nel quartiere Mirafiori di Torino. L’episodio è avvenuto di notte, quando il giovane è stato sorpreso alla guida di un’auto rubata. La Polizia è intervenuta prontamente per fermare il sospettato.

La dinamica dell’arresto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, intorno alle tre di notte, un equipaggio delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha notato un’auto procedere contromano in via Bonfante. Alla vista degli agenti, il ventenne ha tentato una fuga in retromarcia, ma è stato rapidamente raggiunto e fermato dopo aver abbandonato il veicolo e tentato di scappare a piedi.

Indagini e provvedimenti

Dai successivi accertamenti è emerso che l’auto era stata rubata circa un mese prima, durante un furto in appartamento, quando ignoti si erano impossessati delle chiavi. La Procura della Repubblica di Torino ha richiesto e ottenuto la convalida del fermo, con l’applicazione della misura degli arresti domiciliari. Il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza a favore dell’indagato, sino alla sentenza definitiva.

