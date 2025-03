Arrestato a Roma "architetto" della droga, raffinava cocaina in un bagno segreto: il video del blitz

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 2 chili di cocaina sequestrati e un arresto il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Roma. Un uomo di 32 anni è stato arrestato per spaccio di droga, dopo che un sofisticato laboratorio è stato scoperto nel suo appartamento.

La scoperta del laboratorio segreto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo aveva allestito una base di raffineria e di stoccaggio della droga in un piccolo bagno cieco, accessibile solo a lui tramite un passaggio segreto nascosto in un mobile artigianale. Il marchingegno è stato scoperto dagli agenti del IV Distretto San Basilio, guidati dal fiuto dell’unità cinofila Eviva.

Le indagini e l’arresto

L’”architetto” del laboratorio era già sospettato di gestire una rete di spaccio di cocaina nel parcheggio di un centro commerciale della zona. Le immagini di videosorveglianza hanno incastrato il momento dello scambio droga-denaro tra l’indagato e un cliente. A seguito di queste evidenze, è scattata la perquisizione domiciliare che ha portato alla scoperta del laboratorio segreto.

Il sequestro e le conseguenze legali

Nel laboratorio, gli agenti hanno sequestrato più di 2 chili di cocaina e cinquemila euro in contanti. Per il 32enne romano, già in regime di affidamento in prova ai servizi sociali per precedenti in materia di stupefacenti, è scattato l’arresto. Il Tribunale di Sorveglianza ha revocato il beneficio della misura alternativa, disponendo la custodia cautelare in carcere. Per completezza, si precisa che l’indagato è da ritenersi presunto innocente fino a un definitivo accertamento con sentenza irrevocabile di condanna.

Fonte foto: IPA