Piera Maggio sulla morte di Matteo Messina Denaro e il funerale: "Si è portato dietro il segreto di Denise"

Piera Maggio ha espresso un pensiero in merito alla morte di Matteo Messina Denaro. La madre di Denise Pipitone, la bambina scomparsa a Mazara del Vallo nel settembre 2004, ha affidato le sue parole a Facebook.

Piera Maggio parla di Matteo Messina Denaro

Denise Pipitone aveva 4 anni quando svanì nel nulla a Mazara. Oggi di anni ne avrebbe 23.

Piera Maggio non ha mai perso la speranza e non ha mai smesso di cercare la figlia.

Dista appena un quarto d’ora d’auto Mazara del Vallo da Campobello di Mazara, il piccolo centro del Trapanese dove il boss aveva stabilito il suo quartier generale.

Nella zona la sua influenza era fortissima. Piera Maggio è convinta che Matteo Messina Denaro sapesse qualcosa in merito al destino di Denise.

“Nessun funerale religioso per colui che morendo si è portato dietro tanti segreti, anche quello su Denise. cerchiamodenise.it”, ha scritto Piera Maggio su Facebook.

Il post è stato immediatamente commentato da una quantità di utenti che hanno espresso solidarietà alla donna.

Piera Maggio ha dunque specificato che la sua era una mera constatazione e non una richiesta: “Nessun funerale religioso per #MatteoMessinaDenaro è una notizia che ho appreso attraverso il TG di oggi. Non è un mio pensiero o una mia decisione. Il mio pensiero su questo argomento (funerale si o no) preferisco non esternarlo. (Comunque pare che sia stata una decisione dello stesso a non voler celebrato un funerale religioso)”.

Nessun funerale religioso per Messina Denaro

Messina Denaro non avrà un funerale religioso per un duplice motivo: l’episcopato siciliano, da sempre, lo nega ai mafiosi.

E lo stesso Matteo Messina Denaro, in un pizzino del 2013, aveva annunciato di rifiutare ogni celebrazione religiosa in polemica con la Chiesa.

Padre e figlio insieme

Secondo quanto disposto dalla questura di Trapani, il defunto boss di Cosa Nostra verrà tumulato nel corso di una cerimonia civile discreta e veloce.

La salma sarà tumulata nella cappella di famiglia nel cimitero di Castelvetrano, città natale del boss.

Le spoglie di Matteo Messina Denaro riposeranno accanto a quelle del padre Francesco, vecchio capo della cosca di Castelvetrano.