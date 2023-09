Cordoglio sui social per la morte di Matteo Messina Denaro, messaggi shock: "Riposi in pace", "Dispiace tanto"

La notizia della morte di Matteo Messina Denaro ha fatto il giro del mondo e, sui social network, non sono mancati anche gli utenti che hanno scritto messaggi di cordoglio per il decesso del boss della Mafia.

I messaggi shock dopo la morte di Matteo Messina Denaro

“Condoglianze alla famiglia”, “Riposi in pace e tranquillità”, “Che il Signore lo tenga in gloria e lo perdoni, pace all’anima sua”. Sono decine i commenti di questo tenore apparsi su Facebook sotto un articolo che parla della morte del boss.

Un utente, come riportato dall’agenzia ‘Adnkronos’, ha scritto: “Condoglianze alla famiglia. Per me un amico d’infanzia poi ognuno di noi fa le sue scelte di vita, comunque non sta a noi giudicare”.

Il messaggio di un’altra utente: “Condoglianze alla famiglia, a me dispiace tanto perché io non giudico nessuno se non vedo. A me dispiace tanto sia che è stato preso sia che è morto. Riposa in pace zio Matteo, tranquillo che quasi tutto Castelvetrano è dispiaciuta per la tua morte perché il bene c’è sempre e la morte non si augura a nessuno”.

I commenti indignati

Oltre ai commenti di cordoglio per la morte di Matteo Messina Denaro non mancano, però. anche i messaggi di chi si indigna per queste parole. Una utente ha scritto: “Quelli che scrivono condoglianze che problemi hanno? Un po’ di rispetto alle vittime che non ci sono più?”.

Il commento di un altro utente: “Leggo i commenti e da Castelvetranese provo un’immensa vergogna. La Sicilia è una terra meravigliosa, confido che i nostri figli possano cambiarla in meglio”.

Fonte foto: ANSA Giuseppe Cimarosa, cugino di Matteo Messina Denaro (la madre è cugina di primo grado del boss).

La reazione del cugino di Matteo Messina Denaro

Giuseppe Cimarosa, cugino di Matteo Messina Denaro, che da anni ha fatto una scelta di vita diversa, ha rinnegato quell’ambiente e ha troncato ogni rapporto con la famiglia del boss, ha commentato l’accaduto.

Interpellato dall’agenzia ‘Adnkronos’ in merito, ha detto: “Sono sgomento. Vedere quanti messaggi di condoglianze e vicinanza ai familiari sono arrivati da parte dei miei concittadini e non solo, persone comuni, mi sconvolge. Sono tanti, troppi. Sono molto demoralizzato. Sono messaggi terribili, ancor di più perché non si tratta di coetanei del boss. Tanti sono ragazzi, anche più giovani di me. È atroce“.