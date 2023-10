Piantedosi prevede "mesi complicati" dopo l'allarme terrorismo in Francia: "Teniamo alta l'attenzione"

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

“Attenzione alta” è l’invito che il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha lanciato durante la festa de ‘Il Foglio’, poche ore dopo le preoccupanti notizie arrivate dalla Francia e nel contesto delle tensioni tra Hamas e Israele scoppiate sabato 7 ottobre. La principale preoccupazione del titolare del Viminale sono i flussi migratori.

Terrorismo, le parole di Piantedosi dopo i fatti in Francia

Come riporta ‘Ansa’, Matteo Piantedosi ha partecipato alla festa de ‘Il Foglio’ e, intervistato, ha espresso le sue preoccupazioni per la dilagante situazione di instabilità che arriva dal Medio Oriente ma anche dai vicini di casa in Francia.

Piantedosi nega che ci siano “evidenze concrete ed immediate” per parlare di allarme terrorismo in Italia, ma ritiene opportuno “mantenere altissimo il livello dell’attenzione”.

Per Matteo Piantedosi saranno "mesi difficili" dopo l'attacco di Hamas in Israele e dopo gli episodi in Francia

“L’episodio francese è quello che ci preoccupa di più”, dice Piantedosi riferendosi a quanto accaduto nel liceo di Arras e al 24enne fermato a Limay.

L’Italia è davvero a rischio? Il Ministro confida nel “sistema di intelligence” con il quale le “forze di polizia nazionali” garantiscono un “sistema di prevenzione molto affidabile”.

Proprio grazie a questo sistema, continua Piantedosi, “abbiamo quasi sempre intercettato questi fenomeni”.

I flussi migratori dalla Palestina

I disordini tra Israele e Palestina si riflettono, inevitabilmente, sui flussi migratori.

A tal proposito Piantedosi parla proprio di “arrivi dalla Palestina”, un fenomeno che “accadeva già prima” ma il quale, in questo contesto storico, richiede “maggiore attenzione”.

Il Ministro, infine: “Sicuramente ci aspettano mesi difficili e complicati per i quali è opportuno tenere alta l’attenzione”.

Francia, dagli attentati agli allarmi bomba

Come precisato da Piantedosi, a preoccupare maggiormente sarebbero i fatti che hanno colpito la Francia nelle ultime 24 ore.

Il 13 ottobre un ex studente ha ucciso il docente Dominique Bernard in un liceo ad Arras e ferito altre due persone, mentre un altro giovanissimo ha minacciato di entrare armato di coltello in una scuola della banlieue parigina.

Sabato 14 ottobre, infine, sono scattati due allarmi bomba in due punti sensibili del capoluogo francese: sia al museo del Louvre che all’immensa tenuta di Versailles è stato necessario allontanare i visitatori a seguito di segnalazioni anonime.