Elon Musk e l'importanza di Starlink per l'Ucraina: come funziona e perché è decisivo nella guerra

Elon Musk prima minaccia l’Ucraina ventilando l’ipotesi di spegnere Starlink, poi fa marcia indietro. Seguendo la linea del presidente americano Donald Trump, che ha sospeso la condivisione di intelligence con Kiev. Una eventualità che spaventa il governo ucraino e gli alleati occidentali, dato che il sistema satellitare di SpaceX è fondamentale per gli ucraini nella guerra con la Russia.

Cos’è Starlink

Starlink è un sistema satellitare per l’accesso a internet ad alta velocità realizzato da SpaceX, l’azienda aerospaziale che fa capo a Elon Musk.

È composto da una costellazione di piccoli satelliti – attualmente oltre 7 mila – nell’orbita bassa terrestre, a circa 500 km dal suolo.

Diverse aziende forniscono connessioni internet dallo spazio ma finora, dato l’alto costo per trasportare satelliti in orbita, si usavano pochi, grandi satelliti collocati in orbite più alte.

Per via della grande distanza dalla Terra, questo tipo di connessioni ha velocità basse e tempi di risposta (latenza) alti, e di fatto vengono usate solo in aree non coperte dagli altri servizi più efficienti.

Con Starlink SpaceX è riuscita a risolvere buona parte dei problemi delle comunicazioni dallo spazio, anche grazie all’abbattimento dei costi con l’uso dei propri razzi Falcon 9, riutilizzabili.

Essendo in orbita bassa, i satelliti di Starlink offrono connessioni più efficienti con tempi di latenza più bassi, ma sono in grado di coprire solo aree relativamente piccole. Il grande numero dei satelliti (che comunicano tra loro e con i ripetitori a terra) fa sì che tutti insieme coprano buona parte del pianeta.

Come funziona Starlink

Tecnicamente il segnale di Starlink è accessibile in buona parte del mondo, ma attualmente è autorizzato in un centinaio di Paesi, tra cui l’Italia.

Per usare servizio i privati possono acquistare un kit di base che comprende un’antenna per ricevere il segnale satellitare e il router. L’abbonamento minimo è di 40 euro al mese.

Starlink offre anche altre forme di abbonamento per le aziende e funzionalità più avanzate per i governi e in ambito militare, con comunicazioni più sicure e in mobilità.

Perché Starlink è decisivo nella guerra in Ucraina

“Senza Starlink, le linee ucraine crollerebbero, perché i russi possono bloccare tutte le altre comunicazioni”. Così su X Elon Musk ha sintetizzato l’importanza di Starlink per l’Ucraina nella guerra contro la Russia.

Il sistema satellitare è stato fondamentale per gli ucraini dopo l’invasione da parte delle truppe russe nel febbraio 2022.

Starlink, offerto da Musk a Kiev nelle settimane successive all’inizio della guerra, ha colmato il vuoto lasciato dalle infrastrutture di comunicazione danneggiate o messe fuori uso dai russi.

Il governo di Kiev lo scorso anno ha dichiarato che circa 42 mila terminali erano in funzione tra forze armate (molte delle quali al fronte) ospedali, aziende e organizzazioni umanitarie.

Le minacce di Musk e il precedente

Nelle ultime ore Elon Musk, dopo aver minacciato su X di togliere Starlink all’Ucraina, è sembrato fare un passo indietro: “Per essere estremamente chiari, indipendentemente da quanto io sia in disaccordo con la politica dell’Ucraina, Starlink non spegnerà mai i suoi terminali”.

“Non faremmo mai una cosa del genere né la useremmo come merce di scambio”, ha scritto sul suo social, X.

Parole però che non lasciano tranquilli gli ucraini, specie dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso la condivisione con Kiev delle informazioni di intelligence, vitali per le operazioni militari.

Anche perché c’è un precedente: nel 2023 Musk bloccò la rete satellitare all’Ucraina per impedire un attacco alla flotta russa in Crimea.