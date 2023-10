Uomo fermato con un coltello in Francia a Limay: stava entrando in una scuola, era sorvegliato dalla polizia

Un altro attentatore fermato a in Francia, questa volta a Parigi, sempre con una scuola nel mirino e armato di coltello. Come riporta ‘Le Figaro’, l’uomo era appena uscito da un centro di preghiera quando si è diretto verso il liceo Condorcet di Limay. La polizia lo ha sorvegliato a distanza per poi fermarlo per possesso di arma impropria.

Tensioni in Francia, attentatore con un coltello a Limay

La notizia è subito giunta a Emmanuel Macron, che mentre la polizia fermava l’uomo a Limay si stava recando ad Arras per portare la presenza dello Stato a seguito dell’assassinio del professor Dominique Bernard e del ferimento di altre due persone da parte di un islamista di 20 anni.

Macron, nel commentare il primo episodio ad Arras ha dichiarato: “La Francia è ancora una volta colpita dalla barbarie del terrorismo islamico“.

Fonte foto: iStock Un secondo attentatore è stato fermato a Limay, nella Francia del Nord, mentre tentava di introdursi in una scuola armato di coltello

Anche il secondo attentatore, infatti, era già noto alle autorità come “schedato S” per la sua radicalizzazione.

Il giovane, un 24enne di nazionalità francese, era appena uscito da un centro di preghiera di Limay, e impugnava un coltello da cucina.

Per il momento non sono note le generalità dell’attentatore.

Il primo attacco ad Arras

Una giornata iniziata con il sangue, in Francia, quando un 20enne risultato essere di nazionalità cecena, verso le 11 di venerdì 13 ottobre si è introdotto nel liceo Gambetta-Carnot di Arras dove ha ucciso il professore di francese Dominque Bernard e ferito altre due persone.

Il 20enne, ex allievo della scuola, è stato subito arrestato. Secondo alcuni testimoni avrebbe gridato ‘Allahu Akbar” mentre portava a termine il suo gesto feroce.

L’attentatore di Arras risponde al nome di Mohammed Mogouchkov, anch’egli già sorvegliato dai servizi di sicurezza.

Le parole di Macron

Emmanuel Macron, nel commentare a caldo i fatti di Limay ha parlato di “tentato attentato”, sventato per tempo dalle forze dell’ordine.

Per questo il leader dell’Eliseo ha elogiato l’operato della polizia prontamente intervenuta per fermare il 24enne.

Secondo le prime indiscrezioni, l’assalto al liceo Condorcet non ha prodotto vittime né feriti.