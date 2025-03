Matteo Bassetti lancia l'allarme sulle federe dei cuscini: "Quelle non lavate hanno più batteri del water"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Matteo Bassetti ha lanciato un nuovo allarme, che, stavolta, riguarda le federe dei cuscini e i batteri. “Quelle non lavate hanno più batteri del water”, ha scritto su Facebook il direttore della clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. condividendo i risultati di uno studio condotto dall’azienda statunitense Amerisleep.

I risultati dello studio sulle federe dei cuscini

In un post pubblicato sulla sua pagina Facebook nella mattinata di lunedì 10 marzo, Matteo Bassetti ha scritto: “Più batteri sulle federe dei cuscini che non sulla tavoletta del water! Un esperimento condotto dall’azienda statunitense Amerisleep ha rivelato che, dopo una settimana senza lavaggio, le federe possono contenere fino a 3 milioni di colonie batteriche, 17 volte più di una tavoletta del water”.

L’infettivologo ha poi spiegato cosa si accumula sulle federe sporche: “sudore, cellule morte della pelle, saliva e residui di prodotti per capelli“, che “creano un ambiente ideale per la proliferazione di batteri e acari”.

Fonte foto: ANSA

Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.

Cosa fare secondo Matteo Bassetti

Matteo Bassetti, nel suo post pubblicato su Facebook, ha condiviso anche alcuni accorgimenti utili per evitare che i batteri proliferino sulle federe dei cuscini.

Nello specifico, ha scritto il direttore della clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, bisogna lavare le federe “almeno una volta a settimana per ridurre l’accumulo di batteri” e utilizzare “tessuti traspiranti come il cotone per favorire una migliore igiene”.

L’importanza del riposo: quante ore bisogna dormire

Sempre a proposito di letto, Matteo Bassetti, il giorno precedente, aveva pubblicato sulla sua pagina Facebook un video in cui sottolineava l’importanza del riposo notturno.

Le ore di sonno sono fondamentali perché vi permettono di ricaricarvi e, soprattutto, di ricaricare il vostro cervello”. Mostrando alcune immagini ricavate con risonanza magnetica, l’infettivologo ha spiegato che l’attività cerebrale risulta molto ridotta se si dormono solo 4 ore.

Bassetti ha concluso: “Bisogna dormire di più per poter permettere al nostro organismo e al nostro cervello di ricaricarsi e funzionare meglio. Capisco che non tutti possono dormire perché fanno lavori diversi, ma cerchiamo di farlo almeno quando è possibile. Bisogna dormire almeno 6 o 7 ore per notte“.