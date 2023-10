Allarme bomba a Versailles dopo il Louvre, evacuati il castello e il giardino: la segnalazione anonima

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Poche ore dopo lo sgombero del museo del Louvre anche dalla reggia di Versailles sono stati allontanati i visitatori. Una segnalazione anonima ha parlato di allarme bomba anche nell’immensa tenuta alle porte di Parigi, per questo le autorità sono prontamente intervenute per mettere in sicurezza il sito. La notizia arriva da ‘France Info’ e ‘Bfmtv’.

Allarme bomba a Versailles, la situazione

Come riporta ‘FranceInfo’, l’evacuazione della reggia di Versailles è stata disposta dopo un messaggio anonimo arrivato sul sito ‘moncommissariat.fr’.

La conferma è arrivata da una fonte interna, che ha comunicato che l’intero complesso non riaprirà al pubblico per tutta la giornata di sabato 14 ottobre.

Secondo le prime indiscrezioni, i turisti sarebbero stati allontanati intorno alle 16.

Per il momento non è dato conoscere altri dettagli: le notizie da parte della stampa locale sono in continuo aggiornamento.

Nel frattempo è arrivata la conferma dai canali social ufficiali della tenuta di Versailles, sui quali leggiamo: “Cari visitatori, per motivi di sicurezza il Palazzo di Versailles sta evacuando i visitatori e chiude i battenti oggi sabato 14 ottobre. Grazie per la comprensione”.

Lo stesso messaggio è comparso sul sito ufficiale della reggia, nella sezione ‘news’.

L’allarme bomba al Louvre

L’allarme bomba alla reggia di Versailles è scattato poche ore dopo la prima segnalazione dal museo Louvre di Parigi.

Alle ore 12 il museo ha disposto la chiusura al pubblico per le stesse ragioni di sicurezza: una segnalazione anonima in cui si parla di “rischio per i visitatori“.

Gli accertamenti da parte delle autorità locali sono in corso.

Le tensioni in Francia

In Francia è forte il clima di tensione dovuta ai fatti che nella giornata di venerdì 13 ottobre hanno macchiato di sangue Arras, dove nel liceo Gambetta-Carnot un 20enne ha ucciso il docente di francese Dominique Bernard e ha ferito altre due persone.

Nella stessa giornata, nella banlieue parigina di Limay, un ragazzo di 24 anni è stato fermato dopo essere uscito da un centro di preghiera mentre si dirigeva verso il liceo Condorcet armato con un coltello da cucina.

In entrambi i casi, i giovani erano già noti alle autorità per la loro radicalizzazione.