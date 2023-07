Patrick Zaki annuncia il matrimonio: "Torno in Italia a Bologna per due settimane, poi in Egitto a sposarmi"

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Patrick Zaki torna in Italia. E si sposa. Lo ha annunciato il ricercatore egiziano, finalmente libero dopo la grazia concessa dal presidente al-Sisi, confermando che arriverà a Bologna sabato 22 luglio. Resterà in Italia per due settimane, poi tornerà in Egitto per sposarsi con la sua fidanzata a settembre.

Il ritorno in Italia

Patrick Zaki arriverà in Italia domani, 22 luglio. Lo ha confermato lo stesso ricercatore dell’Università di Bologna ai giornalisti uscendo dall’ambasciata italiana al Cairo, dove ha chiesto il visto: “Sto programmando di essere lì a Bologna sabato mattina arrivando a Milano”.

Dopo essere uscito dal carcere in seguito alla grazia concessagli dal presidente egiziano al-Sisi, Zaki tornerà in Italia con un volo di linea dal Cairo a Milano Malpensa, poi raggiungerà Bologna.

Zaki ha espresso la sua emozione per il ritorno nella sua città d’adozione: “Sono davvero emozionato, voglio incontrare tutti e ringraziarli per quello che hanno fatto negli ultimi anni per me”.

Rifiutato il volo di Stato

Secondo quanto riporta Ansa, Patrick Zaki avrebbe rifiutato il volo speciale che era stato messo a disposizione dal governo italiano e non intenderebbe incontrare né farsi assistere da autorità dell’esecutivo di Roma.

Una scelta dettata da una questione di coerenza secondo Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia: “La reputazione dei difensori dei diritti umani si basa sulla loro indipendenza dai governi”.

“Ringraziano e apprezzano – spiega – quando si fanno delle cose per loro, come sono state fatte e infatti Patrick ha ripetutamente ringraziato governo e ambasciata. Decidere di viaggiare su un volo di linea non è un gesto di opposizione politica, ma un gesto di indipendenza“.

Il matrimonio a settembre

Zaki si fermerà a Bologna per due settimane, per incontrare colleghi, professori e amici e per consegnare la tesi del master che ha dovuto discutere in video. Poi tornerà in Egitto.

Ha annunciato infatti che a settembre si sposerà con la fidanzata Reny Iskander. “Dopo il matrimonio – ha detto – sicuramente tornerò in Italia per riprendere i miei studi e la mia vita a Bologna”.

Fonte foto: ANSA Patrick Zaki all’uscita dal carcere con la fidanzata Reny Iskander

I ringraziamenti di Zaki

“Ringrazio di cuore – ha scritto Patrick Zaki sui social – le organizzazioni della società civile, i partiti, le forze politiche e i personaggi pubblici che hanno chiesto il rilascio e il perdono mio e di tutti i prigionieri di opinione”.

“Ringrazio anche – ha aggiunto – il governo italiano, il parlamento italiano, il presidente del Consiglio e il ministro degli Esteri che mi hanno sostenuto durante tutto il periodo di reclusione e il processo solo per essere laureato in un’università italiana, pur non essendo cittadino italiano. Felice che il calvario iniziato da febbraio 2020 sia finito e ora penso a quello che ci aspetta con più ottimismo e sollievo”.