Muore in ospedale dopo essere stato investito da una moto a Sassari: il 78enne stava attraversando la strada

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Morto dopo essere stato investito a Sassari. È accaduto nel pomeriggio del 4 maggio nel capoluogo sardo. La vittima è un pensionato di 78 anni, travolto da uno scooter mentre stava attraversando la strada nel centro cittadino della città. L’uomo è stato condotto in ospedale quando le sue condizioni non sembravano per nulla gravi, fino a che la sua situazione è peggiorata causandone la morte.

Investito da uno scooter mentre attraversava la strada

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 17:10, nel pomeriggio del 4 maggio. L’uomo è stato investito da uno scooter mentre attraversava la strada.

Si chiamava Giovanni Fiori ed era un 78enne pensionato di Sassari. Il sinistro è avvenuto in corso Vico, nel centro cittadino del capoluogo sardo.

Fonte foto: tuttocittà.it Corso Vico, la zona in cui è stato investito l’uomo deceduto a Sassari

Mentre stava attraversando, il 78enne è stato travolto da uno scooter Beverly 300. Alla guida del mezzo c’era un 35enne che, successivamente, avrebbe riferito di non essere riuscito a fermarsi in tempo perché ha visto troppo tardi l’uomo.

L’arrivo in ospedale e l’improvviso peggioramento

Subito dopo l’incidente il 78enne è stato soccorso dagli operatori del 118 che lo hanno trasportato presso l’ospedale ‘Santissima Annunzizata’.

Inizialmente, però, le sue condizioni non sono apparse gravi. L’uomo, infatti, lamentava solo un dolore alla gamba.

In ospedale si è ipotizzato che, a causa dell’impatto con la moto, il pensionato avesse riportato una frattura. Dopo il ricovero, tuttavia, le condizioni di Giovanni Fiori si sarebbero aggravate.

L’uomo, infatti, ha perso la vita mentre gli agenti della polizia locale erano ancora impegnati nell’effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

In corso le indagini sull’accaduto

Secondo quanto riportato da ‘La nuova Sardegna’, è possibile che la causa della morte sia da ricondurre a una emorragia interna. Sarà l’esame del medico legale, tuttavia, ad accertarlo.

Intanto, il magistrato di turno ha disposto il sequestro giudiziario della moto. Stando alle informazioni diffuse dalla stampa locale, il 78enne stava attraversando in direzione della stazione ferroviaria quando è stato investito.

Pare, tuttavia, che l’uomo non stesse camminando sulle strisce pedonali. Una delle ipotesi su cui si indaga è quella per cui il pensionato non si sia accorto dell’arrivo della moto.

Complice anche la scarsa visibilità, a causa delle auto parcheggiate, nel punto in cui si è consumato l’incidente.

Meno di un mese fa, un altro incidente analogo si è consumato vicino Latina dove un uomo di 91 anni è morto dopo essere stato investito da un furgone sulla statale Pontina.