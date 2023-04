Bambino di 11 anni investito e ucciso a Monza: l'autista rischia l'accusa per omicidio stradale, le indagini

Un bambino di 11 anni è stato investito e ucciso a Monza. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di giovedì 27 aprile intorno alle 16:30. Da una prima ricostruzione, il bimbo stava rientrando da scuola. Inutili i soccorsi: l’11enne è morto poco dopo l’arrivo in pronto soccorso. La polizia è al lavoro per ricostruire le dinamiche.

11enne investito e ucciso a Monza

Come riporta ‘Il giorno’, alle 16:30 di giovedì 27 aprile un bambino di 11 anni è stato investito in via Buonarroti, a Monza.

Il piccolo, di origine cinese, abitava nei pressi del luogo dalle tragedia.

Nei pressi del civico 189 una donna di 50 anni originaria di Brugherio, a bordo della sua Mini Countryman l’ha travolto.

I disperati tentativi di soccorso

Come riporta ‘Monza Today’, sul posto sono subito arrivati i soccorritori del 118 ma le condizioni del piccolo si presentavano gravi.

Per questo è arrivato l’elisoccorso che ha trasportato l’11enne presso l’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso, ma poco dopo l’arrivo al pronto soccorso il piccolo è morto.

Le indagini

In queste ore gli agenti della polizia locale sono al lavoro per ricostruire le dinamiche della tragedia.

In primo luogo, gli agenti hanno sottoposto la donna alla guida della Mini Countryman a tutti i controlli di rito.

In secondo luogo, gli inquirenti stanno cercando di capire se il piccolo fosse solo nel momento dell’impatto.

La tragica notizia è stata resa nota dall’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia durante il consiglio comunale di giovedì 27 aprile. L’incidente era avvenuto poche ore prima.

Come riportano ‘Ansa’ e ‘Il giorno’, la donna rischia l’accusa per omicidio stradale. Le indagini, in ogni caso, sono ancora in corso.

Il reato di omicidio stradale

Come recita l’art. 589 bis del codice penale, il reato di omicidio stradale interessa “chiunque cagioni per colpa la morte di una persona” con un comportamento di “violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale”.

La stessa norma si applica a tutte le persone che si mettono alla guida “in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope“.

Nel primo caso la pena si applica dai due ai sette anni, nel secondo caso dagli otto ai dodici anni.