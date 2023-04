Morto investito da un furgone sulla statale Pontina a 91 anni: strada chiusa e traffico bloccato verso Roma

Ennesimo tragico incidente sulla Pontina. Nella mattinata di martedì 11 aprile, all’altezza di Latina, un uomo di 91 anni è morto dopo essere stato investito da un furgone sulla strada statale Pontina. Inutile l’intervento dei soccorsi, adesso si cerca di ricostruire la dinamica del terribile incidente.

La dinamica dell’incidente

L’incidente sarebbe avvenuto in mattinata lungo la via Pontina, all’altezza del km 75, nel tratto tra la rotonda che porta al Piccarello e il ponte dell’Icot, vicino Borgo Isonzo e alle porte di Latina.

Il furgone, guidato da un uomo, stava viaggiando in direzione Roma, quando ha investito un pedone che forse stava tentando di attraversare la strada.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il luogo dell’incidente, lungo la statale Pontina all’altezza di Latina

L’uomo camminava a piedi al bordo della strada, quando è stato travolto dal mezzo con un violentissimo impatto.

Dalle prime informazioni a disposizione, sembra che la vittima sia un anziano di 91 anni. Le sue generalità, però, non sono ancora state rese note.

Non è chiaro, quindi, se l’uomo abitasse in zona del Piccarello, a poca distanza dall’incidente e perché stesse attraversando la strada in quel punto.

I soccorsi sul posto

I sanitari giunti immediatamente sul posto, allertati dagli automobilisti, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 91enne. Per l’uomo non c’era nulla da fare.

I rilievi sono stati poi condotti dai carabinieri di Latina, intervenuti con una pattuglia della Sezione Radiomobile per gli accertamenti del caso, che dovranno tentare adesso di ricostruire l’esatta dinamica del drammatico incidente.

Sul posto anche i vigili del fuoco e le squadre Anas, che hanno temporaneamente chiuso al traffico un tratto della strada statale Pontina, all’altezza del 75km in direzione Roma, per consentire le operazioni sul posto.

Le squadre sono intervenute per gestire la viabilità e per tentare il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Altro incidente sulla Pontina

Poco più di una settimana prima, un altro incidente aveva terrorizzato gli automobilisti in viaggio sulla statale Pontina.

Un’auto aveva preso improvvisamente fuoco nella mattina di domenica 2 aprile all’altezza di Pomezia, mentre viaggiava in direzione Roma.

A partire dal motore, le fiamme avevano avvolto la vettura in brevissimo tempo. Fortunatamente, il conducente è riuscito a uscire in tempo dall’auto.