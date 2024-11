Camion invade la corsia a Gricignano e si schianta contro un'auto: un morto e due feriti nell'incidente

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Un camion ha invaso la corsia opposta sulla strada statale 335 nei pressi dell’uscita di Gricignano di Aversa, in provincia di Caserta, e si è schiantato contro un’auto. Il bilancio dell’incidente è tragico: un morto e due feriti.

Incidente a Gricignano: camion travolge auto

Un giovane di 29 anni ha perso la vita nei pressi di Gricignano di Aversa, nel Casertano. Era alla guida di un’auto che si è scontrata contro un autoarticolato che aveva invaso la sua corsia di percorrenza.

Il suo veicolo è stato trascinato in una scarpata adiacente alla carreggiata. Vani i tentativi di soccorrere il guidatore che è morto di lì a poco. Feriti invece i due uomini che si trovavano sul mezzo pesante, anch’esso precipitato fuori dalla strada.

Incidente nel Casertano: c’è un morto

Questo il tragico bilancio di un incidente stradale che è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 27 novembre e che ha tenuto in scacco la circolazione sulla strada statale. Le operazioni dei carabinieri della compagnia di Marcianise sono infatti andate avanti fino a tarda sera per regolare la viabilità in un tratto in cui il traffico è andato in tilt.

Nonostante i soccorsi siano arrivati in modo tempestivo, non c’è stato modo di salvare il ragazzo che era rimasto incastrato tra le lamiere della sua auto. Come detto, si tratta di un giovane di 29 anni, di Napoli.

Per liberarlo erano giunte sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco di Caserta dai distaccamenti di Aversa e Marcianise e in seguito un’autogrù dal Comando di Napoli per recuperare i due mezzi coinvolti nel grave incidente occorso intorno alle 18 e per mettere in sicurezza l’area.

La ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante avrebbe invaso la corsia opposta, sfondando il guardrail e travolgendo la Citroen sulla quale viaggiava, in direzione Aversa, la giovane vittima dell’incidente.

Restano da accertare le cause che hanno portato all’impatto e alla morte del ragazzo campano. Sul caso sono al lavoro le forze dell’ordine con lo scopo di chiarire la dinamica di quanto accaduto.

La polizia stradale di Caserta ha già compiuto i primi accertamenti, ha proceduto con i rilievi sul luogo dell’incidente e sequestrato i due mezzi coinvolti.