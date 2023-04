Auto in fiamme sulla Pontina all'altezza di Pomezia: paura tra gli automobilisti e traffico bloccato

Pauroso incidente lungo la strada statale Pontina. Un’auto ha preso improvvisamente fuoco nella mattina di domenica 2 aprile all’altezza di Pomezia mentre viaggiava in direzione Roma. A partire dal motore, le fiamme hanno avvolto la vettura in brevissimo tempo. Fortunatamente, il conducente è riuscito a uscire in tempo dall’auto.

Cosa è successo

L’uomo stava viaggiando lungo la SS 148 Pontina, dirigendosi verso Roma.

Improvvisamente, per cause ancora da accertare, nella tarda mattinata l’auto ha preso fuoco mentre si trovava all’altezza di Pomezia. L’uomo era ormai a pochi metri dallo svincolo per via della Maggiona, tra Pomezia e Santa Procula.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’auto è andata in fiamme lungo la Pontina in direzione Roma, all’altezza di Pomezia

Sembra che le fiamme si siano propagate a partire dal motore fino ad avvolgere l’intera vettura, anche nella parte anteriore dell’abitacolo. In pochi secondi, l’auto è rimasta completamente carbonizzata.

Il conducente, fortunatamente, ha avuto la prontezza di accostare in tempo l’automobile a bordo strada, a circa 200 metri prima dell’uscita di via della Maggiona, in modo da evitare danni alle altre vetture.

Una volta accostato il mezzo, l’uomo è uscito dall’auto prima che si verificasse un’eventuale esplosione.

Il soccorsi dai passanti

Diversi gli automobilisti che hanno assistito alla scena si sono fermati a prestare soccorso. Sono stati loro a chiamare il 112 per chiedere aiuto e a verificare che la persona precedentemente al volante stesse bene.

Le fiamme, che continuavano sempre di più ad avvolgere l’auto, hanno causato grande paura tra i passanti, per il timore che l’auto esplodesse.

L’arrivo dei vigili e il traffico in tilt

Sul posto è atteso l’arrivo dei vigili del fuoco e della polizia stradale di Aprilia, per spegnere le fiamme e rimuovere l’auto ormai totalmente distrutta dalle fiamme. Si attende anche di sapere se il conducente ha riportato ferite e necessita di essere condotto in ospedale.

Nel frattempo, l’incidente ha creato lunghe code nella strada statale dovute alla pericolosità delle fiamme, nonostante l’auto sia stata accostata a bordo strada. Il traffico è, quindi, fortemente rallentato.