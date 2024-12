Massimo Lopez investito a Roma da un pirata della strada che si dà alla fuga: come sta l'attore e le indagini

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

L’attore Massimo Lopez investito da un pirata della strada a Roma. L’incidente, come riferisce il quotidiano Il Messaggero, si è verificato a Roma venerdì sera poco dopo le 23,30, quando l’attore è stato travolto da una moto in strada, una volta uscito dal Teatro Olimpico dove si era appena esibito con il collega Tullio Solenghi nello spettacolo “Dove eravamo rimasti”.

Massimo Lopez investito a Roma da un pirata della strada

Da quanto emerso, un uomo in sella a una moto, probabilmente a causa dell’alta velocità, avrebbe perso il controllo del mezzo mentre procedeva su via Antonio Allegri da Correggio.

La moto sarebbe scivolata per diversi metri per poi finire addosso al comico che è stato buttato a terra dall’impatto.

Fonte foto: ANSA Il comico Massimo Lopez

Il centauro, aiutato dalla confusione, avrebbe recuperato rapidamente la moto per poi darsi alla fuga senza prestare soccorso.

Nessuna grave conseguenza per il comico

Fortunatamente Lopez, prontamente soccorso dagli amici che lo hanno trasportato in ospedale, non ha riportato conseguenze gravi.

In particolare, gli sono state riscontrate una microfrattura al naso e una lussazione a una mano. Dopo aver ricevuto i medicamenti, ha potuto tornare in scena sul palco del Teatro Olimpico. Infatti è stata annullata soltanto la recita pomeridiana di sabato 30 novembre.

“Si avvisano i gentili spettatori – si legge sul sito del teatro – che lo spettacolo “Dove eravamo rimasti” del 30 novembre ore 16.30 è stato annullato a causa di un lieve infortunio occorso a Massimo Lopez. I biglietti verranno rimborsati interamente nei prossimi giorni secondo modalità che verranno presto comunicate”. Lopez è poi andato regolarmente in scena sabato sera.

Anche Tullio Solenghi ha spiegato che le prossime date della tournée non subiranno variazioni: “Lo spettacolo è finito stasera (ieri ndr) alla grande. Ora vogliamo tornare alla splendida normalità della nostra tournée che andrà avanti fino a metà febbraio”.

Le prossime date in calendario sono previste a Cassino, Aprilia, San Marino, Arezzo, Genova, Piacenza, Firenze, fino alla sosta natalizia.

La denuncia e le indagini

Nel frattempo non si fermano le indagini per risalire all’identità del pirata della strada. Dopo essere stato investito, l’attore originario di Ascoli Piceno ha sporto denuncia, forte anche dei numerosi testimoni presenti al momento dell’incidente, i quali hanno fornito dettagli su ciò che è accaduto. Particolari che potrebbero risultare fondamentali per individuare l’uomo che si è dato alla fuga.