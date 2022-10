Muore a 67 anni Leslie Jordan, attore della serie Will & Grace: fatale un incidente stradale

L’attore americano Leslie Jordan è morto in un incidente stradale. Secondo quanto riportato dalla testata americana TMZ il 67enne avrebbe accusato un malore prima di finire con l’auto contro un muro. L’attore è noto al grande pubblico soprattutto per aver interpretato Beverly Leslie nella famosa serie televisiva Will & Grace.

“Il mondo è un posto molto più buio oggi senza la luce e l’amore di Leslie Jordan”, ha detto il suo agente David Shaul.

L’incidente è avvenuto intorno alle 9,30 del mattino di lunedì 24 ottobre a Hollywood, in California, tra Cahuenga Boulevard e Romaine Street.

Nato nel 1955 a Chattanooga, nel Tennessee, si era trasferito a Los Angeles all’inizio degli anni ’80 per provare a diventare un attore.

Dopo gli inizi a teatro, ha intrapreso la carriera cinematografica e televisiva. Tra le sue interpretazioni più importanti si ricorda quella di Lonnie Garr in “Hearts Afire” e di Sid in “The cool kids”.

Leslie Jordan ha poi recitato anche in “The American Horror History”, “Ally McBeal” e “Ugly Betty”, oltre che nella serie “Will & Grace”, come ricordato dal tweet del suo compagno di set Sean Hayes.

My heart is broken. Leslie Jordan was one of the funniest people I ever had the pleasure of working with. Everyone who ever met him, loved him. There will never be anyone like him. A unique talent with an enormous, caring heart. You will be missed, my dear friend. 😔❤️ pic.twitter.com/RNKSamoES0

— Sean Hayes (@SeanHayes) October 24, 2022