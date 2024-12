Lorenzo Jovanotti a Belve, la morte del fratello Umberto in incidente aereo e la malattia della figlia Teresa

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Lorenzo Jovanotti si racconta a Belve. Ospite del programma condotto da Francesca Fagnani, il cantautore romano ha ripercorso alcune tappe fondamentali della sua vita, parlando del fratello Umberto (morto in un incidente aereo) e della malattia della figlia, riuscita a sconfiggere il linfoma di Hodgkin. “È tutto diverso, devo abituarmi a un corpo nuovo”, ha invece spiegato in merito all’incidente in bici a Santo Domingo, nel quale l’artista si era rotto clavicola e femore.

Lorenzo Jovanotti a Belve: il fratello morto in un incidente aereo

Tanti i temi delicati toccati nel corso dell’intervista del programma di Rai 2, che verrà trasmessa nella serata di martedì 17 dicembre.

Tra questi la scomparsa del fratello, morto nel 2007 dopo essere caduto con un aereo che stava collaudando. In merito alla tragedia, Jovanotti ha detto di conservare ancora la sua Bibbia “tutta sottolineata“.

Fonte foto: IPA Un momento dell’intervista

“La prima volta che ho aperto questa Bibbia ho trovato una frase sottolineata del libro di Giosuè che dice ‘Sii forte e risoluto’. E io quella cosa lì me la dico tutti i giorni”, ha rivelato.

“Quando è morto mio fratello a mia madre si sono seccate le sacche lacrimali“, ha poi aggiunto parlando della figura genitoriale, a lungo affetta da depressione.

La malattia della figlia Teresa

La commozione è stata protagonista anche di un altro momento, quello in cui il cantautore è stato invitato a parlare della malattia della figlia 26enne, che nel gennaio 2021 ha annunciato di essere guarita da un linfoma di Hodgkin che le era stato diagnosticato l’anno prima.

L’autore ha spiegato di aver tirato fuori tutta la forza che aveva in quel momento, in modo da essere un “punto solido” per la figlia e la compagna.

L’incidente in bici a Santo Domingo

Spazio anche ad alcune considerazioni in merito all’incidente in bicicletta avvenuto a Santo Domingo, dove il cantante si trovava in vacanza.

“Esco da un anno difficile, di recupero fisico”, ha spiegato, facendo riferimento al periodo di riabilitazione dopo l’operazione subita.

“Per me è tutto nuovo e devo capire come stare dentro questo corpo nuovo – ha concluso – Avevo perso i miei colori, avevo perso il mio strumento fondamentale che è sempre stato il corpo. Però sto lavorando tanto e a marzo sarò pronto per il tour”.