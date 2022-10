Morto Robbie Coltrane, era stato Hagrid nei film di Harry Potter. L'attore aveva 72 anni

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Lutto nel mondo del cinema: è morto l’attore britannico Robbie Coltrane, noto al gran pubblico per aver interpretato il mezzogigante Rubeus Hagrid nella saga cinematografica di Harry Potter. Aveva 72 anni ed era malato da tempo.

Addio a Robert Coltrane

Robbie Coltrane si è spento all’età di 72 anni in un ospedale vicino alla sua casa a Larbert, in Scozia. Lo ha annunciato la sua agente, Belinda Wright.

Le sue condizioni di salute erano peggiorate negli ultimi due anni a causa di una malattia che lo aveva debilitato, fino a portarlo alla morte.

“Robbie sarà probabilmente ricordato per i decenni a venire come Hagrid, un ruolo che ha portato gioia a bambini e adulti, provocando un flusso di lettere di fan ogni settimana per oltre 20 anni”, ha detto Wright. “Oltre a essere un attore meraviglioso, era intelligente, brillantemente spiritoso – ha aggiunto – e dopo 40 anni in cui sono stata la sua agente mi mancherà”.

Chi era Robert Coltrane

Robbie Coltrane, all’anagrafe Anthony Robert McMillan, era nato il 30 marzo 1950 a Rutherglen, in Scozia. Si dedicò alla recitazione a 20 anni, prendendo il nome d’arte di Coltrane, in onore al sassofonista jazz John Coltrane.

L’attore scozzese è noto soprattutto per aver interpretato il ruolo del mezzogigante Rubeus Hagrid nei film di Harry Potter, ma ha avuto una lunga carriera tra cinema, tv e teatro.

La sua carriera

Dopo gli esordi a teatro, Robbie Coltrane passò al cinema, interpretando ruoli minori in numerosi film degli anni Ottanta. La sua carriera ebbe una forte crescita negli anni Novanta: fu co-protagonista con Eric Idle nel film Suore in fuga (1990) e recitò in due film di James Bond, GoldenEye (1995) e Il mondo non basta (1999).

Fu anche uno dei protagonisti della serie tv britannica Cracker, andata in onda tra il 1993 e il 1996, per la quale vinse tre premi BAFTA consecutivi come miglior attore.

Nel 2001 interpretò per la prima volta il ruolo che gli portò più fama, quello del mezzogigante barbuto Hagrid, guardiacaccia del castello di Hogwarts, in Harry Potter e la pietra filosofale.