Morto Arnaldo Dell'Acqua stuntman di Bud Spencer, aveva 86 anni: la carriera del cascatore professionista

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Uno dei più importanti stuntman italiani, Arnaldo “Aldo” Dell’Acqua, che ha lavorato tra l’altro assieme a Bud Spencer in alcuni dei suoi film più famosi, è morto a 86 anni.

Morto Arnaldo Dell’Acqua, stuntman di Bud Spencer

Lo scorso 23 luglio è morto a Roma uno degli stuntman più famosi e importanti del cinema italiano. Arnaldo Dell’Acqua, noto nell’ambiente per lo più come Aldo, aveva 86 anni ed era nato a Campobasso nel 1938.

Condivideva la sua professione e passione con i fratelli Alberto, Roberto e Ottaviano, anche loro famosi stuntman del cinema italiano. Ha lavorato durante la sua lunga carriera in oltre 120 pellicole, a volte anche con il ruolo di vero e proprio attore.

Fonte foto: ANSA Arnaldo Dell’Acqua è stato per anni stuntman di Bud Spencer (in foto)

Nonostante l’enorme mole di film a cui Dell’Acqua aveva partecipato come cascatore, il suo ruolo più famoso e quello per cui è rimasto maggiormente riconoscibile è quello di stuntman di Bud Spencer in molti dei film che resero l’attore famoso in coppia con Terence Hill.

L’annuncio sui social

Ad annunciare la morte di Arnaldo Dell’Acqua è stato suo fratello minore Ottaviano in un lungo post su Facebook in cui ha ricordato i passi più importanti della sua carriera e il modo in cui ha trasmesso al resto dei suoi fratelli la passione per la sua professione.

“Un altro importante elemento del mondo degli stunt ci ha lasciato, Arnaldo Dell’Acqua. Tutti lo conoscevano come Aldo e amava immensamente questa categoria. Quattro giorni fa, in una chiacchierata, in un bel momento sereno che ha avuto, abbiamo nominato tanti colleghi di cui si è ricordato” scrive il fratello nel suo post.

“Un bacione fratello. Sei stato la mia guida e il mio mentore. Ti vorrò un mondo di bene e sarai sempre nel mio cuore. Fai buon viaggio, il tuo pupillo, Ottaviano” conclude lo stuntman.

La carriera di Arnaldo Dell’Acqua

La carriera di Arnaldo Dell’Acqua si è sviluppata soprattutto negli anni ’70, quando ha partecipato ad alcuni dei film con Bud Spencer, tra cui il più famoso è stato sicuramente “Lo chiamavano Trinità” con Terence Hill.

In quel periodo, le pellicole a cui partecipò furono diverse. Da “Gli invincibili tre” (1964), “…continuavano a chiamarlo Trinità” (1971) a “La spada normanna” (1971), ma anche “La vita, a volte, è molto dura, vero Provvidenza?” (1972) e “Piedone lo sbirro “(1973). E ancora “Lo chiamavano Tresette… giocava sempre col morto” (1973), “Ci risiamo, vero Provvidenza?” (1973) e Safari Express (1976). Tra i film che lo hanno visto protagonista in qualità di cascatore anche “I due superpiedi quasi piatti” (1977), “Lo chiamavano Bulldozer” (1978), “Zombi 2” (1979) e “Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre” (1979).