Morta Diane Delano di Desperate Housewives, Ncis e La vita secondo Jim, l'attrice aveva 67 anni

L’attrice Diane Delano è morta: l’annuncio è stato dato da una cara amica e dal suo agente. La donna, scomparsa a 67 anni, era da poco tempo alle prese con una lotta contro un tumore, di cui si era avuta notizia recentemente. Volto noto della tv statunitense, ha preso parte a numerose serie TV di successo, tra le quali Popular, Desperate Housewives, La vita secondo Jim e Ncis: Unità anticrimine.

Morta Diane Delano: aveva 67 anni

L’attrice Diane Delano è morta: la notizia è stata confermata dall’agente Dennis Sevier e dall’amica Stepfanie Kramer.

La Delano è scomparsa venerdì 13 dicembre, mentre si trovava nella sua casa in California, a Sherman Oaks.

Diane Delano nel 2022

L’attrice, solo poco tempo fa, aveva scoperto di essere affetta da un tumore.

La lunga carriera dell’attrice

Diane Delano è nata a Los Angeles il 29 gennaio 1957. La sua carriera nella recitazione è iniziata ben presto, a soli sei anni.

Il volto dell’attrice è ben noto agli appassionati di serie TV, dato che la Delano ha preso parte a numerose produzioni di successo.

L’attrice ha interpretato, in particolare, la professoressa Glass in Popular e la poliziotta Barbara Semanski in Un medico tra gli orsi.

L’interprete ha anche ottenuto dei ruoli in Desperate Housewives, La vita secondo Jim, Ncis: Unità anticrimine.

Tra le altre partecipazioni si ricordano quelle in E.R. – Medici in prima linea, Six Feet Under, Monk, Good Girls, Zoey 101, 2 Broke Girls, Due uomini e mezzo e General Hospital.

I ruoli per il grande schermo

Ma Diane Delano non era conosciuta solamente per i suoi ruoli per il piccolo schermo. Oltre che molto attiva nelle serie TV, infatti, l’attrice ha preso parte a diverse produzioni cinematografiche.

È apparsa in film come Soluzione finale (1988), I sonnambuli (1992), Ladykillers (2004) e Il prescelto (2006).

Non sono mancate, infine, esperienze nel doppiaggio: Delano ha prestato la sua voce per show animati come Batman: The Brave and the Bold, Ben 10, Teen Titans e American Dad.