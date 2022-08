È morto Joe E. Tata, attore di Beverly Hills 90210: chi interpretava nella celebre serie anni '90

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Mondo dello spettacolo in lutto: è morto l’attore Joe E. Tata, per molti indimenticabile nella parte che l’ha reso celebre nella serie Beverly Hills 90210. Aveva 85 ed era malato da tempo. La sua carriera e quale personaggio interpretava nella celebre serie anni ’90.

Morto Joe E. Tata di Beverly Hills 90210

Si è spento a 85 anni Joe E. Tata: nato il 13 settembre 1936, è stato un attore americano noto soprattutto per aver interpretato Nat Busicchio, il proprietario del Peach Pit nella serie Beverly Hills 90210.

Andato in onda dal 1990 al 2000, lo show con protagonisti Jason Priestley, Shannen Doherty, Jennie Garth, Luke Perry e Ian Ziering ha potuto contare sulla presenza fissa di Joe E. Tata dall’inizio alla fine. Nat era diventato una figura fondamentale per la serie: il suo bar è stato infatti una location storica.

Joe E. Tata è morto a Los Angeles il 24 agosto 2022

L’annuncio è stato dato dalla figlia Kelly tramite GoFundMe: Tata era da tempo malato di Alzheimer ed è stata per questo avviata una raccolta fondi da destinare alla Alzheimer’s Association.

La carriera da Batman a 90210

Stando alla sua filmografia, Joe E. Tata ha debuttato come attore nel 1964, nella parte di Joey Lombardi nella serie Gomer Pyle, U.S.M.C. Tra i ruoli che spiccano nella sua carriera quello come Napoleone Bonaparte in The Time Travel e i 5 episodi nella storica serie di Batman con protagonista Adam West.

Non mancano poi partecipazioni in show come Wonder Woman con Lynda Carter, The A-Team, General Hospital e Magnum P.I nel 1987, poco prima di iniziare l’avventura come personaggio fisso di Beverly Hills 90210.

Nel 2008 ha anche ripreso il personaggio di Nat Busicchio nel sequel/reboot del franchise principale: 90210, cinque stagioni andate in onda fino al 2013 ma senza riscuotere lo stesso successo dello show principale. In questo caso, Tata è tornato solo per 3 episodi.

Il commovente addio di Ian Zierieng

Tra chi ha voluto salutare la morte di Joe E. Tata, spicca il post Instagram di Ian Ziering, interprete di Steve Sanders in Beverly Hills 90210. L’attore ha ricordato la scomparsa di Jessica Klein (sceneggiatrice e produttrice), l’attrice Denise Douse e ora Tata.

“Una delle persone più gioiose con cui abbia lavorato – ha scritto Ziering, allegando una foto del compianto attore – Era generoso con la sua saggezza così come era gentile». Nonostante il Peach Pit fosse “solo” un set della serie, per la star a volte sembrava in realtà uno spazio dedicato al Joe E. Tata show.

Quello dell’attore americano è solo l’ultimo lutto di settimane particolarmente luttuose per la tv e il cinema, anche in Italia: oltre alla tragica morte di Anne Heche, dalle nostre parti abbiamo dovuto dire addio a Carmen Scivittaro di Un Posto al Sole, Enzo Garinei e solo poche ore fa all’attrice Paola Cerimele, morta in un’incidente stradale.