Ivana Spagna e l'incidente d'auto predetto dalla madre in sogno: "Pioveva molto e feci proprio un frontale"

Ivana Spagna, ospite a La Volta Buona per il suo settantesimo compleanno, ha raccontato a Caterina Balivo del recente incidente d’auto che l’ha coinvolta. La cantante ha rivelato di aver avuto un sogno premonitore in cui la madre, scomparsa nel 1997, l’avrebbe avvisata dell’imminente sinistro. Durante la trasmissione, non sono mancati gli auguri da parte dei familiari e di Inzaghi, l’allenatore della sua squadra del cuore.

Ivana Spagna: il racconto dell’incidente d’auto

Il 16 dicembre, in occasione del suo settantesimo compleanno, Ivana Spagna è stata ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona.

Durante l’intervista, l’artista ha ripercorso la sua carriera e alcuni episodi della propria vita privata.

Ivana Spagna durante la trasmissione I migliori anni nel 2023

Tra i temi affrontati, la cantante ha parlato del legame speciale con i suoi genitori, scomparsi da tempo, e di come continui a sentirsi connessa a loro.

Un legame che, secondo lei, si è manifestato anche negli eventi che hanno preceduto il recente incidente d’auto che l’ha vista protagonista.

Il sogno premonitore: l’avviso della madre

Ivana spagna ha raccontato di aver visto in sogno la madre prima dell’incidente. Ed è stato proprio durante il sogno che la madre, scomparsa nel 1997, l’avrebbe avvisata di un pericolo imminente.

“Mi ha detto: ‘Attenta, venerdì sarà un frontale’”, ha rivelato la cantante. E proprio quel venerdì, l’incidente si è effettivamente verificato.

“Pioveva molto e ho fatto proprio un frontale con l’auto di una signora”, ha raccontato Spagna.

La rivelazione a La Volta Buona non è un caso isolato: in altre interviste, Ivana Spagna ha rivelato di avere frequentemente sogni premonitori.

Gli auguri da parte di Inzaghi

L’intervista con Caterina Balivo è stata anche l’occasione giusta per ripercorrere la carriera di Ivana Spagna, ricca di hit e colonne sonore celebri.

Dato che, come anticipato, l’incontro a La Volta Buona si è svolto in occasione dei 70 anni della cantante, non sono mancati gli auguri da parte della famiglia.

Tra i messaggi di auguri, anche quello di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, squadra di cui Ivana è una grande tifosa.