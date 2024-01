Morto nello schianto con un camion vicino Pavia, l'incidente a Castello d'Agogna sulla Strada Provinciale 26

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Grave incidente stradale a Castello d’Agogna, in provincia di Pavia, nel pomeriggio di mercoledì 31 gennaio 2024, con uno schianto tra un furgone e un camion risultato fatale per un 47enne che è morto per le ferite riportate. Il sinistro si è verificato sulla Strada Provinciale 26, nei pressi di Mortara.

Incidente nella provincia di Pavia

L’incidente mortale è avvenuto poco prima delle 14 di mercoledì 31 gennaio 2024 sulla Strada Provinciale 26 nel territorio di Castello d’Agogna, vicino a Mortara nella provincia di Pavia.

Secondo quanto ricostruito, a essere coinvolte sarebbero stati un furgone e un mezzo pesante.

Fonte foto: Tuttocittà.it Nel cerchio in rosso la zona in cui è avvenuto l’incidente nella provincia di Pavia

Per cause ancora da accertare, lo schianto tra i due mezzi è stato inevitabile. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Vigevano e i Vigili del Fuoco Volontari di Mortara oltre che l’elisoccorso proveniente da Milano. Presenti anche i carabinieri di Zeme.

Un morto nello schianto tra furgone e camion

Ad avere la peggio nell’incidente è stato uno dei conducenti dei mezzi. Un 47enne, infatti, è morto a seguito del tremendo impatto tra il furgone e il camion.

L’altro conducente, un 42enne, è invece stato trasferito in ospedale in codice giallo e le sue condizioni non desterebbero al momento preoccupazioni.

Strada Provinciale 26 in tilt

Sul posto, come detto, c’è stato un ampio dispiegamento di soccorsi. Dai vigili del fuoco all’elisoccorso, passando anche per gli uomini dell’arma che hanno fatto i rilievi del caso per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, la Strada Provinciale 26 è stata chiusa al traffico.

A causa del momentaneo blocco del passaggio delle auto nella zona interessata dall’incidente, il traffico è andato in tilt nella zona.

Agli automobilisti che si trovavano a percorrere la Strada Provinciale 26 sono state fornite informazioni su ulteriori uscite da poter prendere per immettersi, qualche chilometro più avanti, nuovamente sulla SP26.