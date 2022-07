Morto il linguista Luca Serianni: era entrato in coma irreversibile dopo essere stato investito

È morto il linguista Luca Serianni, investito pochi giorni fa da un’auto a Ostia. Aveva 74 anni. Si è spento intorno alle 9.30 di giovedì 21 luglio, come reso noto dalla sua famiglia, che ha voluto ringraziare il personale sanitario dell’Ospedale San Camillo di Roma e “tutti colori che in questi giorni hanno manifestato il loro affetto”.

L’incidente a Ostia

Serianni si trovava ricoverato in uno stato di coma irreversibile in seguito all’incidente avvenuto il 18 luglio a Ostia, la città del litorale romano in cui viveva da anni.

Alle prime ore del mattino, mentre attraversava sulle strisce pedonali tra via Isole del Capo Verde e via dei Velieri, era stato investito da un’automobile guidata da una donna di 52 anni, la quale si era fermata per prestare soccorso.

Le sue condizioni di salute erano apparse fin dai primi istanti particolarmente gravi: nell’impatto con la vettura il linguista aveva sbattuto violentemente la testa. Per alcuni giorni ha lottato tra la vita e la morte.

Il cordoglio per la morte del linguista

In tanti ritengono la scomparsa di Luca Serianni una enorme perdita per la cultura italiana. Sui social si sono diffusi rapidamente numerosi messaggi di cordoglio dopo la triste notizia.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri si è detto “profondamente addolorato” e ha evidenziato che l’Italia “perde un linguista di fama internazionale, un docente generoso, innamorato dei suoi studenti”.

L’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato ha dichiarato: “È una notizia che mi addolora ed esprimo il cordoglio ai familiari, che ieri hanno avuto un incontro con i medici e la direzione dell’ospedale. Purtroppo le condizioni del professore sono apparse subito molto gravi”.

“È morto Luca Serianni. Non riesco in questo momento ad aggiungere altro”, ha scritto il collega e linguista Massimo Arcangeli sulla sua pagina Facebook.

Chi era Luca Serianni

Nato a Roma il 30 ottobre 1947, Luca Serianni è stato uno dei più importanti studiosi della lingua italiana e un fondamentale punto di riferimento per generazioni di studenti di Lettere.

Per quasi 40 anni ha insegnato presso l’Università La Sapienza di Roma. È stato anche socio dell’Accademia dei Lincei e della Crusca. Nel corso della sua lunga carriera da studioso ha scritto testi sulla grammatica italiana, sulla storia della lingua letteraria, sul linguaggio della medicina e sulla didattica dell’italiano.

A partire dal 2004 ha curato il vocabolario della lingua italiana Devoto-Oli con Maurizio Trifone, poi dall’edizione del 2017 ne è divenuto anche coautore. Insieme a Pietro Trifone, Serianni ha poi firmato la ‘Storia della lingua italiana’, suddivisa in 3 volumi.

Il celebre linguista viveva da diversi anni a Ostia, dove era molto attivo sia in ambito culturale che sociale. Lo scorso anno aveva tenuto tre lectio magistralis gratuite sulla ‘Divina Commedia’ nella cornice della Chiesa di Regina Pacis.