Luca Serianni travolto sulle strisce a Ostia: il famoso linguista è gravissimo

Lotta tra la vita e la morte Luca Serianni, celebre linguista e filologo di 74 anni, travolto da un’automobile mentre stava attraversando la strada all’incrocio tra via Isole del Capo Verde e via dei Velieri a Ostia.

L’incidente

L’incidente, le cui dinamiche saranno accertate dalle indagini della Polizia Locale, è avvenuto attorno alle ore 7,30 del mattino. A bordo dell’auto (una Toyota Yaris), c’era una donna di 52 anni, che secondo quanto è riportato dal ‘Corriere della Sera’ si è fermata a prestare soccorso al linguista, apparso subito gravissimo.

Come sta Luca Serianni

Dopo essere stato trasportato d’urgenza all’ospedale Grassi di Ostia, Luca Serianni è stato trasferito all’ospedale San Camillo di Roma, dove ora, stando alle informazioni riportate dal ‘Corriere della Sera’, si troverebbe ricoverato in coma irreversibile.

Il linguista e filologo Luca Serianni.

Chi è Luca Serianni

Luca Serianni ha insegnato all’Università La Sapienza di Roma per quasi 40 anni, più precisamente dal 1980 al 2017.

Ritenuto uno dei più influenti studiosi di storia della lingua italiana, Serianni è socio dell’Accademia della Crusca e dell’Accademia nazionale dei Lincei.

Assieme a Maurizio Trifone, a partire dal 2004 ha curato il vocabolario della lingua italiana Devoto-Oli. Dall’edizione del 2017 ne è divenuto anche coautore. Insieme con Pietro Trifone, Luca Serianni ha firmato la “Storia della lingua italiana”, in 3 volumi.

Il celebre linguista e filologo vive da diversi anni ad Ostia, dov’è molto attivo in ambito culturale e sociale. Lo scorso anno aveva tenuto, nella cornice della Chiesa di Regina Pacis, tre lectio magistralis gratuite sulla Divina Commedia.

Nel mese di giugno, Luca Serianni aveva dato alcuni consigli agli studenti alle prese con l’esame di maturità. Le sue parole riportate dall’agenzia ‘Dire’: “La cosa importante non è cominciare subito a scrivere, ma aspettare una mezz’ora per chiarirsi le idee”. Serianni, in quell’occasione, ha spiegato che è fondamentale concludere la composizione del testo “almeno 30 minuti prima” dell’orario di consegna, perché “in questo modo è possibile verificare che non ci siano errori di ortografia o una mancata concatenazione del discorso”. Poi aveva aggiunto: “Cinque ore saranno più che sufficienti per scrivere un testo completo da tutti i punti di vista”.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.