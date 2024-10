Israele attacca l'Iran dopo i bombardamenti del 1° ottobre: colpiti obiettivi militari in diversi raid aerei

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Israele ha attaccato alcune basi militari dell’Iran nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre. L’Idf ha fatto sapere di aver effettuato “bombardamenti precisi su obiettivi militari“, in risposta agli attacchi condotti da Teheran e dai suoi alleati nel corso dell’ultimo anno. Le agenzie di stampa del Paese guidato da Ali Khamenei parlano di “danni limitati”. Un incendio si sarebbe verificato nei pressi dell’aeroporto internazionale Khomeini, a Teheran, dove si trova una caserma dei Pasdaran, mentre diverse esplosioni si sarebbero verificate a Islamshahr, a Sud della capitale.

L’attacco di Israele all’Iran

Il raid di Israele arriva a distanza di poche ore dallo spostamento da parte degli Stati Uniti di una pattuglia F-16 in Germania, a dimostrazione che Washington era stato probabilmente avvertito dell’imminente attacco.

In base a quanto dichiarato da Tel Aviv, i bombardamenti sarebbero stati condotti da oltre 100 aerei militari, colpendo in totale 20 obiettivi militari. L’operazione è terminata intorno alle 5 di sabato 26 ottobre.

Fonte foto: ANSA Teheran all’inizio del 26 ottobre 2024

L’offensiva ha colpito in un primo momento le batterie di difesa aerea e i radar in Iraq e in Siria, in modo da evitare un’intercettazione preventiva.

Le forze militari hanno affermato che gli attacchi permetteranno “una più ampia libertà di azione aerea in Iran”, con un’ampia gamma di obiettivi che potranno essere colpiti in future operazioni, laddove necessario.

“Come ogni altro Paese sovrano nel mondo, abbiamo il diritto e il dovere di rispondere“, ha comunicato l’esercito israeliano, dopo che diversi media americani avevano già rilanciato la notizia.

“Il regime dell’Iran e i suoi alleati nella regione – la precisazione – non fanno che attaccare dal 7 ottobre, su sette fronti, includendo anche attacchi diretti dal territorio iraniano”.

La reazione degli Usa

La Casa Bianca ha definito gli attacchi “un’operazione di autodifesa”, come dichiarato dal portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, Sean Savett.

“I raid mirati su obiettivi militari” sono “una risposta all’attacco con missili balistici dell’Iran contro Israele il 1° ottobre”, ha fatto sapere sapere Savett.

Washington ha tenuto a precisare di non aver partecipato all’offensiva: “Noi comprendiamo che Israele stia conducendo attacchi mirati contro obiettivi militari. Ma rivolgetevi al governo israeliano per ulteriori informazioni su questa operazione”.

Secondo quanto riferito un funzionario americano al New York Times, Joe Biden e la sua amministrazione sarebbero stati avvertiti in anticipo dell’attacco. Inoltre, funzionari della Casa Bianca e del Pentagono si sarebbero consultati con Israele nel corso degli ultimi giorni “sulla portata e sul tipo di obiettivi da colpire”.

L’Iran chiude il suo spazio aereo

A causa dei raid subiti, l’Iran ha deciso di chiudere il suo spazio aereo fino alle 9 ore locali. Lo riporta la Cnn, citando fonti dell’aviazione civile iraniana.

Anche l’Iraq ha sospeso tutto il traffico aereo.