Esplosione alla Toyota di Borgo Panigale, il dramma alla vigilia dello sciopero per la sicurezza: la denuncia

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Esplosione a Bologna. La tragedia di Borgo Panigale è avvenuta alla vigilia di uno sciopero per la sicurezza sul lavoro organizzato dai lavoratori dell’azienda. Le testimonianze dei dipendenti.

Lo sciopero programmato

Nel tardo pomeriggio del 23 dicembre l’esplosione di un compressore ha causato il crollo di uno dei capannoni della Toyota Material Handling, uccidendo due operai e ferendone 8, due dei quali in condizioni gravi.

“Stavamo per fare un altro sciopero per la sicurezza, domani, due ore in uscita. Certe volte si pensa che si produca non con attenzione nel rispetto delle procedure” ha detto Gian Pietro Montanari, della Fiom.

Fonte foto: ANSA I soccorsi poco dopo l’incidente della Toyota Material Handling di Borgo Panigale

Nel momento in cui è accaduto l’incidente erano presenti all’interno dello stabilimento soltanto 300 degli 800 dipendenti che la Toyota di Borgo Panigale impiega, a causa delle alluvioni dei giorni scorsi che hanno costretto molti allo smart working.

Le testimonianze dei dipendenti

Subito dopo l’incidente, diversi dipendenti sono fuggiti dall’impianto e hanno chiamato i soccorsi. Alcuni hanno raccontato quanto accaduto nell’azienda durante l’esplosione.

“È saltata la luce subito, con un boato pazzesco, ho visto tutti i lampadari tremare. Una ha detto ‘fuori tutti’ e siamo scappati via. Io ho pensato subito al terremoto e siamo usciti. In ispezione abbiamo visto questo” ha raccontato una dipendente.

“Abbiamo sentito tutto, ma non abbiamo visto altro. Sono sconvolta, mi sembra di essere in un film. C’erano i soliti problemi, ma non era accaduto niente” nell’imminente” ha poi continuato la lavoratrice.

La dinamica dell’incidente di Borgo Panigale

L’esplosione alla Toyota di Borgo Panigale è avvenuta attorno alle 17:20 del 23 ottobre e ha coinvolto l’area dei magazzini. Si pensa che possa essere stato un compressore a causarla.

Il capannone in cui è avvenuta l’esplosione è crollato in parte e le macerie hanno ucciso due lavoratori e ne hanno feriti otto, due dei quali in maniera grave, che sono stati soccorsi e ricoverati all’Ospedale Maggiore di Bologna.

La prima delle vittime dell’incidente è morta sul colpo, mentre la seconda è deceduta durante il trasporto in ospedale.