Esplosione alla Toyota Material Handling di Borgo Panigale a Bologna, morti e feriti: si cerca tra le macerie

Grave incidente sul lavoro alla Toyota Material Handling di Borgo Panigale, vicino a Bologna, con l’esplosione di un compressore che ha causato morti e feriti tra gli operai della fabbrica. Parte del capannone è crollato, sono in corso le verifiche per capire se ci siano persone intrappolate tra le macerie.

Esplode un compressore alla Toyota Material Handling: il bilancio

Attorno alle 17:20 del 23 ottobre alla Toyota Material Handling di Borgo Panigale, vicino a Bologna, si è verificata una grave esplosione che ha fatto crollare una parte di uno dei capannoni che compongono lo stabilimento.

Secondo quanto riportato dal sito del quotidiano La Repubblica, a causare l’esplosione sarebbe stato il malfunzionamento di un compressore situato tra la linea 1 e la linea 2 dell’area produttiva dell’impianto.

Fonte foto: ANSA La Toyota di Borgo Panigale, dove è avvenuta l’esplosione

Il bilancio sarebbe di due operai morti e di altri 8 feriti, anche se sarebbero ancora in corso le verifiche per assicurarsi che nessun altro lavoratore sia rimasto intrappolato sotto le macerie del capannone.

Le dichiarazioni del sindaco di Calderara

Tra i primi a dare la notizia di quanto accaduto c’è stato Giampiero Falzone, sindaco di una cittadina alla periferia di Bologna, Calderara, che confina con Borgo Panigale.

“Esplosione in uno stabilimento Toyota a Borgo Panigale. Scoppio avvertito molto forte in tutta la zona, compresa Calderara. Carabinieri, vigili del fuoco e 118 sul posto per prestare soccorsi” ha dichiarato il primo cittadino.

“La situazione potrebbe essere molto seria. C’è una vittima e almeno tre feriti gravi e sono in corso verifiche per capire se ci siano persone sotto le macerie” ha poi aggiunto.

I soccorsi e le condizioni dei feriti

Subito dopo l’esplosione sono arrivati alla Toyota Material Handling di Borgo Panigale i soccorsi dei vigili del fuoco e del 118, che hanno immediatamente prestato le prime cure ai lavoratori rimasti feriti nell’esplosione.

Due di questi, stando a quanto riportato dal quotidiano locale Il Resto del Carlino, sarebbero in gravi condizioni e sono stati portati all’Ospedale Maggiore di Bologna. Non si conosce invece lo stato di salute degli altri due operai coinvolti, mentre continua la ricerca di eventuali altre persone intrappolate sotto le macerie del capannone.

Sul luogo dell’incidente sono arrivate in tutto sette squadre di intervento tra vigili del fuoco, ambulanze e forze dell’ordine.