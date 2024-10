Omicidio di Flavia Mello Agonigi di Pontedera, il killer incastrato con Google Maps: il dettaglio dell'auto

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Una lite sfociata nel sangue. Sarebbe il 34enne Kristian Emanuele Nannetti il responsabile dell’omicidio di Flavia Mello Agonigi, la donna di 54 anni residente a Pontedera (Pisa) che giovedì 24 ottobre è stata ritrovata senza vita in una cisterna nella zona di Sant’Ermo, nel comune di Casciana Terme Lari. L’uomo, che aveva conosciuto la vittima attraverso un sito di incontri, l’avrebbe uccisa con 4 coltellate al fianco e alle spalle al culmine di un litigio.

L’omicidio di Flavia Mello Agonigi, residente a Pontedera

Nannetti, che lavorava occasionalmente come meccanico, ha confessato l’omicidio in questura a Pisa, raccontando di aver utilizzato un coltello come arma per il delitto. Lo riporta Ansa.

Le indagini, come spiegato dalla procuratrice Teresa Angela Camelio, “hanno consentito di localizzare l’auto in uso a Flavia Mello Agonigi, regolarmente parcheggiata e chiusa in località Sant’Ermo, nel comune di Casciana Terme Lari”.

L'automobile della vittima è stata ritrovata in località Sant'Ermo, nel comune di Casciana Terme Lari, in provincia di Pisa

Il tutto è stato possibile grazie all’intervento dei consulenti informatici, che hanno esaminato il computer della vittima (sequestrato in seguito alla sua scomparsa, avvenuta l’11 ottobre) e hanno effettuato l’accesso all’account Google, risalendo così ai suoi movimenti su Google Maps.

Il corpo della 54enne era stato gettato nella cisterna di una cantina.

L’abitazione di Nannetti

Dopo la localizzazione della vettura, è toccato alla cantina dell’abitazione di fortuna di Nannetti (sprovvista di corrente elettrica), dove il 34enne abitava da circa un mese.

L’uomo, attualmente in stato di fermo con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere, ha diversi precedenti.

In passato era già stato denunciato per molestie, violenza privata, furto, lesioni personali, ingiuria e ricettazione. Nel 2019 era stato anche accusato di aver incendiato 5 veicoli di una concessionaria di Pontedera.

La scomparsa e il ritrovamento

Flavia Mello Agonigi era scomparsa l’11 ottobre dopo una serata con le amiche alla discoteca Don Carlos a Chiesina Uzzanese, in provincia di Pistoia.

Al termine dell’uscita, la donna avrebbe avvisato una di loro di avere un appuntamento e che avrebbe visto di lì a poco una persona.

A dare l’allarme era stato il marito, Emiliano, che non l’aveva vista rincasare.