Flavia Mello Agonigi scomparsa a Pontedera da giorni, spariti anche auto e telefoni: l'ipotesi dell'omicidio

Non si hanno più notizie da giorni di Flavia Mello Agonigi, donna di origini brasiliane ma cittadina italiana, scomparsa a Pontedera, Pisa, dallo scorso 12 ottobre. La procura di Pisa ha aperto un fascicolo per omicidio contro ignoti, come reso noto dal procuratore Teresa Angela Camelio, che ha informato che sono state avviate le prime indagini info-investigative per rintracciarla.

Chi è la donna scomparsa a Pontedera

Flavia Mello Agonigi ha 54 anni, compiuti proprio nella giornata di lunedì 21 ottobre. Ha origini brasiliane ma risiede a Pontedera.

Si sono perse le sue tracce dalla notte tra l’11 e il 12 ottobre scorso dopo una serata con le amiche trascorsa a Chiesina Uzzanese, vicino Pistoia.

Fonte foto: Tuttocittà.it La donna è residente a Pontedera, Pisa

Flavia Mello Agonigi scomparsa dopo una serata in discoteca

Gli investigatori sono partiti con le loro indagini proprio da quella uscita in compagnia delle amiche. Il gruppo si era visto alla discoteca Don Carlos ma all’uscita la donna e la sua auto sono sparite dai radar.

Flavia guidava una Opel Mokka Elegance (targata GK436CY) color argento che sarebbe stata ripresa alle 2:10 a Capannoli, in zona San Pietro Belvedere.

La polizia ha sentito il marito, le amiche e i parenti in Brasile della donna, oltre a tutte le persone che l’hanno vista nella giornata della scomparsa. Nessuna ipotesi o pista è stata per ora scartata.

Su cosa stanno indagando gli investigatori

A lanciare l’allarme per la sua scomparsa è stato il marito, Emiliano Agonigi. La Prefettura ha attivato il piano di ricerca per le persone scomparse: sono state coinvolte le squadre di terra e un elicottero, ma per ora di lei non ci sono ancora tracce, nonostante i giorni che continuano a passare.

L’unica pista percorribile, ad ora, è quella di ricostruire le ultime ore della donna. Nella sera della sua scomparsa, la 54enne è stata alla discoteca Don Carlos, nel Pistoiese, con amiche, come confermato dalla polizia. Pochi minuti dopo il suo telefono si è agganciato a una cella tra Santo Pietro Belvedere (Capannoli) e Casciana Terme Lari, una zona collinare a circa 15-20 chilometri dalla sua abitazione. Resta da capire perché si trovasse in una zona distante da casa e che non avrebbe dovuto percorrere nel suo consueto tragitto per rincasare.

La donna possedeva due cellulari e li teneva sempre accesi. Dal momento della sua scomparsa, risultano sempre spenti. Il suo passaporto è regolarmente a casa, come vestiti e valige. Ha chiuso i contatti – che erano quasi giornalieri – con le sorelle in Brasile, mentre il conto corrente, cointestato con il marito, non presenta movimenti. La sua scomparsa resta un mistero e gli inquirenti stanno cercando di far luce sul suo passato e su quanti la conoscessero.

“Flavia era serena e felice”, parla l’avvocato

Le ricerche vanno avanti da giorni in Toscana ma non hanno ancora portato a risultati, cosa che sta tenendo in ansia i suoi familiari.

Alla Nazione ha parlato l’avvocato Gabriele Dell’Unto cui si è rivolto il marito della donna. “Più passa il tempo e più crescere la paura che a Flavia sia successo qualcosa di grave”, ha detto.

Ad occuparsi della sua scomparsa c’è anche l’associazione Penelope con l’avvocato Daica Rometta che assiste Irene, la nipote di Flavia. “Non sono emersi motivi per cui la donna avrebbe dovuto fatto perdere le proprie tracce. Non crediamo si tratti di un allontanamento volontario. Se avesse avuto un incidente stradale, o un malore, la sua auto sarebbe stata trovata. Flavia era serena, felice, non aveva turbamenti o ragioni di preoccupazione”, ha aggiunto il legale.