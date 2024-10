Matteo Salvini contro Luca e Paolo per la battuta su Open Arms, replica di Bizzarri: "Me ne sbatto i c*******"

Nella puntata del 22 ottobre di DiMartedì, Luca Bizzarri e Paolo Kessissoglu hanno fatto una battuta su Matteo Salvini, in attesa della sentenza del processo Open Arms. Il leader della Lega non l’ha presa benissimo, ha reagito sui social scatenando poi la reazione dello stesso Bizzarri.

Luca Bizzarri e Paolo Kessissoglu, martedì 22 ottobre, durante la puntata di DiMartedì hanno parlato del processo Open Arms a carico di Matteo Salvini.

Citando un suo post a corredo della foto che lo vede entrare in tribunale a Palermo hanno detto: "A parte che dalla foto, proprio a testa alta… sembra più uno che si sta c****** addosso. Ma chi gli ha detto ‘mettiamo questa foto che sembri molto a testa alta?'".

E ancora: "Comunque sei un ministro della Repubblica, sei a processo, la sera prima cosa fai? Prepari una memoria difensiva? No, una bella diretta TikTok".

Matteo Salvini non l’ha presa bene e sui suoi social ha pubblicato il video di Luca e Paolo.

Lo ha accompagnato con una dichiarazione: "Ognuno è libero di esprimersi liberamente, per carità, ma più che ridere questi ‘comici’ fanno tanta, tanta pena… venerdì 20 dicembre sarò in Tribunale ad attendere la sentenza a testa alta. Una condanna al carcere, per aver difeso la mia Italia, non mi spaventa. La ‘paura’ la lascio volentieri a vigliacchi, sinistri e codardi".

Luca Bizzarri ha prima commentato il tweet di Salvini: "Vedo che vorrebbe insegnarmi a far ridere. Mi inchino alla sua decennale esperienza".

Poi ha pubblicato sui suoi social un video di meno poco meno di un minuto:

"Fa molta tenerezza quando un politico se la prende coi comici come ha fatto Salvini in questa occasione perché l’abbiamo preso in giro a DiMartedì. Ha detto che facciamo pena e mi fa sorridere e mi fa sorridere perché non gli abbiamo pena quando prendevamo in giro Schlein o Gualtieri, nella stessa puntata. Lì no, lì gli siamo piaciuti. Poi ci ha tenuto a esporci alla gogna dei suoi social, dei suoi terribili social, però io avendo già compiuto 18 anni vorrei dirgli che della sua gogna social me ne sbatto i c*******, non mi fa né caldo né freddo. Anche perché capisco che i suoi tifosi sono quelli che gli danno da mangiare, ma a me invece fanno ridere tanto quanto mi fa ridere lui. No, lui di più. Bacioni, direbbe lui".