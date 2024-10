Antonella Ribisi e i figli di 6 e 3 anni travolti dal Suv in Germania e uccisi, il dramma a Esslingen

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Antonella Ribisi, 39 anni, e i suoi due figli, Gabriel e Alessio, di 6 e 3 anni, sono morti dopo essere stati investiti da un Suv mentre camminavano sul marciapiede a Esslingen, vicino Stoccarda, in Germania. L’incidente è avvenuto nei pressi di un palazzetto dello sport, dove la donna stava accompagnando i figli. L’autista, un 54enne locale, è indagato per omicidio colposo: le indagini stanno valutando l’eventuale assunzione di alcol o droghe e un possibile malore.

Madre travolta da SUV con i due figli in Germania

A riportare la notizia è la stampa tedesca. La tragedia si è consumata a Esslingen, un paesino situato non lontano da Stoccarda, in Germania. Antonella Ribisi, una donna di 39 anni proveniente da Palma di Montechiaro (Agrigento), e i suoi due figli piccoli hanno perso la vita sul colpo.

La tragedia è avvenuta a Esslingen, vicino Stoccarda in Germania

L’incidente si è verificato martedì 22 ottobre, nel tardo pomeriggio. Alla guida del Suv coinvolto, un uomo di 54 anni, residente nella zona, che ha riportato alcune ferite: su di lui la polizia ha effettuato i consueti test per il rilevamento eventuale di alcol e droghe.

Non si esclude, al momento, neanche l’ipotesi di un malore alla base dell’accaduto: durante l’incidente, anche un’altra vettura, che viaggiava in senso opposto, è stata colpita dal veicolo fuori controllo.

Le indagini sull’incidente di Antonella Ribisi

Secondo quanto riferito da merkur.de, le forze dell’ordine sono alla ricerca di testimoni e stanno indagando con l’ipotesi di omicidio colposo. La donna era diretta al palazzetto dello sport con i suoi figli per gli allenamenti di calcio, quando si è verificato il drammatico impatto a pochi passi dalla struttura.

La zona è ben nota per le frequenti segnalazioni da parte dei residenti, che hanno più volte denunciato l’eccessiva velocità delle auto che transitano in quel tratto, ma finora non sono state prese misure adeguate per ridurre il rischio.

Dai primi rilievi, risulta che intorno alle 17, l’uomo alla guida del Suv percorreva la Weilstraße in direzione del ponte Hanns-Martin-Schleyer, quando, improvvisamente e per ragioni ancora non chiarite, ha perso il controllo del veicolo uscendo di strada.

Il sindaco di Esslingen, Matthias Klopfer, ha raccontato a RTL che “il semaforo era rosso, c’era un’auto ferma. Non è stata una questione di velocità”.

Il cordoglio del sindaco di Palma di Montechiaro

“Sgomento e profondo cordoglio per questa tragedia che ha colpito dei nostri concittadini emigrati” ha dichiarato Stefano Castellino, il sindaco di Palma di Montechiaro, come riportato dal Corriere della sera.

“Ci stringiamo attorno alla famiglia per questa immane tragedia. La città tutta, oggi, è a lutto. Ci affidiamo al Signore affinché possa aiutare la famiglia a sopportare questo enorme dolore. Nel giorno dei funerali proclamerò il lutto cittadino”.