Incidente a Vallarsa, motociclista 44enne esce di strada sulla Statale 46: ha perso il controllo del mezzo

Un tragico incidente si è verificato a Vallarsa, in provincia di Trento, nel primo pomeriggio del 12 ottobre ed è costato la vita ad un motociclista. L’uomo, per cause ancora da accertare, è finito fuori strada e sono stati vani i tentativi di salvargli la vita.

Incidente a Vallarsa, motociclista 44enne finisce fuori strada

Erano da poco passate le 13.30 quando alcuni automobilisti hanno allertato le Forze dell’Ordine per segnalare il sinistro.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente l’uomo, un 44enne di origini vicentine, stava percorrendo la Strada Statale 46 tra Anghebeni e Zocchio.

Il tragico sinistro è avvenuto sulla Statale 46 della Vallarsa

Sembra però che il motociclista, per cause ancora al vaglio delle Forze dell’Ordine, abbia perso il controllo della motocicletta.

Per tale ragione, il vicentino, di cui non si conoscono ancora le generalità, sarebbe finito fuori strada.

L’allarme degli automobilisti

Sono stati alcuni automobilisti che passavano per la Strada Statale 46 in Vallarsa a notare per primi l’accaduto e ad allertare soccorsi e Forze dell’Ordine.

I passanti hanno cercato di aiutare l’uomo, ritrovato riverso sulla strada, fino a che l’elicottero del 118 ha raggiunto il luogo del sinistro. I sanitari hanno provveduto immediatamente ad attuare diverse manovre salvavita, arrivando ad utilizzare il defibrillatore.

Purtroppo, a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo: il motociclista è morto per la gravità delle ferite riportate.

I lavori di messa in sicurezza e le indagini

La zona è stata messa in sicurezza poco dopo la segnalazione, dato che l’incidente è apparso subito molto grave.

Sul luogo dell’incidente, oltre ai sanitari che hanno cercato di rianimare il motociclista, sono accorsi anche i Vigili del Fuoco della Vallarsa, i Carabinieri e diverse ambulanze.

Oltre a dover gestire il traffico in rallentamento a causa del sinistro, le Forze dell’Ordine si stanno attualmente occupando di ricostruire l’accaduto.

Almeno per il momento, è stato escluso il coinvolgimento di altri mezzi nell’incidente.

Quello avvenuto a Vallarsa è solamente uno dei più recenti incidenti stradali avvenuti in Italia. Solo poche ore fa, in uno scontro frontale tra due auto sulla Palermo-Sciacca, hanno perso la vita tre persone.