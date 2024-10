Allerta meteo in diverse regioni, pioggia e temporali nel weekend: le previsioni per il weekend di ottobre

Forse ti può interessare

Bologna - Milan in campo neutro per l'allerta meteo in Emilia-Romagna: la Lega spinge, ipotesi Como o Empoli

Anche il calcio si ferma per via dell'allerta meteo in Emilia-Romagna: la partita fra Bologna e Milan rinviata, ma si potrebbe giocare in campo neutro (a Empoli o Como)