Addio a Peter Brook, leggenda del teatro: la vita e la carriera

Il regista britannico Peter Brook, una delle figure più leggendarie della scena teatrale internazionale, è morto all’età di 97 anni.

Vita e carriera di Peter Brook

Nato il 21 marzo 1925 a Londra, Brook è figlio di genitori ebrei immigrati dalla Lettonia, che allora faceva parte dell’Impero russo. Suo padre, Simon, giovane ribelle appartenente al partito menscevico, fu costretto all’esilio nel 1907, accompagnato dalla moglie Ida. La coppia studiò a Parigi e Liegi, prima di fuggire dal Belgio per l’Inghilterra nel 1914, con l’arrivo dell’esercito della Germania.

Il teatro è stato nella vita di Peter Brook fin da quand’era ragazzo. Ha firmato la sua prima regia a 18 anni. Si è poi fatto notare come interprete delle opere di William Shakespeare ed è diventato prima direttore del London’s Royal Opera House e, nel 1962, della Royal Shakespeare Company. Qui, ai classici ha affiancato una serie di opere moderne e lavori sperimentali ispirate in particolare al ‘teatro della crudelta” di Artaud, come il ‘Marat-Sade’ di Peter Weiss e ‘Us’, lavoro che faceva riferimento alla guerra in Vietnam.

Lo spettacolo ‘Mahabarata’ di Peter Brook per Avignone del 1985 è diventato anche un film e, in tempi recenti, una graphic novel.

Il teatro secondo Peter Brook

Celebre è divenuta la concezione di teatro di Peter Brook. La sua frase: “La corda tesa è l’immagine che meglio rappresenta la mia idea di teatro. Non voglio insegnare nulla, non sono un maestro, non ho teorie”.

Nel 2013, aveva inviato un messaggio ai giovani che avevano occupato il Teatro Valle a Roma: “Il teatro non è estraneo alla vita, il vero teatro si occupa di vita e di esseri umani, di creare per loro una esperienza che va oltre l’ordinario, una sorpresa, così che quando lasci il teatro senti che hai ricevuto qualcosa che prima non avevi”.

Fonte foto: ANSA Il regista britannico Peter Brook, leggenda del teatro, è morto all’età di 97 anni.

Gli ultimi anni di vita di Peter Brook

Dal 1974 Peter Brook si era stabilito in Francia dal 1974. La notizia del suo decesso è stata comunicata dal quotidiano francese ‘Le Monde’.