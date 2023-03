Morto a 28 anni in un incidente a Lentini nello scontro tra uno scooter e un'auto: sul posto anche il sindaco

Incidente stradale a Lentini, nel Siracusano, purtroppo con esito mortale. Attorno alle 12:00 di giovedì 30 marzo uno scooter con a bordo un giovane si è scontrato con un’auto che procedeva in senso contrario. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Incidente a Lentini

L’impatto fra uno scooter e una Renault Scenic è avvenuto di fronte un distributore di benzina nel centro di Lentini, in via Mercadante, non lontano dagli uffici comunali di via Macello.

A perdere la vita il centauro 28enne Ciro Amenta. Il giovane è stato trasportato in ambulanza in gravi condizioni, ma è deceduto prima di raggiungere l’ospedale.

Lentini è un centro di quasi 22mila abitanti della provincia di Siracusa, in Sicilia.

Forse un aiuto dalle telecamere di sorveglianza

I vigili urbani di Lentini sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, basandosi sui rilievi stradali e sulle testimonianze dei presenti.

La speranza è che una delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona possa fornire dettagli utili a chiarire gli eventi.

Sul posto, subito dopo l’impatto, anche il sindaco di Lentini Rosario Lo Faro che in quel momento si trovava negli uffici del Comune.

Si indaga per omicidio stradale

Come riporta ‘Live Sicilia’, la procura di Siracusa ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio stradale.

Cordoglio sui social per la morte di Ciro Amenta

I siciliani sono ancora sotto choc per la strage di Custonaci, il terribile incidente avvenuto sulla Strada Provinciale 16 nella zona di Lentina in provincia di Trapani e costato la vita a sette persone.

Dopo la diffusione della notizia della morte del giovane Ciro Amenta a Lentini i social si sono riempiti di messaggi di dolore e cordoglio.

“Rip, amico mio. Un’altra vita andata via. Eri un bravo ragazzo”, scrive un utente su Facebook.

“Condoglianze alla famiglia e a chi gli voleva bene”, scrive una donna.

“Povero ragazzo, cosi giovane! Una morte alquanto inumana e dolorosa…”, scrive un altro utente.