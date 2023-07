Morta una donna nell'incidente a Monteu Roero vicino Cuneo, auto finisce nel canale: tre ferite, una è grave

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Una donna è morta in un incidente d’auto nella mattinata di martedì 25 luglio a Monteu Roero, frazione Sant’Anna, in provincia di Cuneo. Il veicolo è finito in un canale, ribaltandosi. Altre tre donne sono rimaste ferite, una sarebbe in gravi condizioni.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione diffusa da La Stampa, un’auto sarebbe finita in un canale agricolo ai bordi della carreggiata – per cause ancora da accertare – capottandosi.

Una donna a bordo del mezzo è morta sul colpo.

Fonte foto: Tuttocittà.it Monteu Roero, in provincia di Cuneo, la zona dove è avvenuto l’incidente in cui è morta una donna. Ferita gravemente un’altra persona

La vittima e le tre donne ferite

Le quattro donne coinvolte, compresa la vittima, erano tutte a bordo della stessa auto.

Delle tre ferite, una sarebbe in gravi condizioni: è stata trasferita in elicottero all’ospedale Cto di Torino.

Non preoccupano invece le condizioni delle altre due passeggere, trasportate in ambulanza all’ospedale di Verduno, in provincia di Cuneo.

Il bilancio nella Granda

Come riportato da La Stampa, salgono a 14 le vittime della strada da inizio anno nella Granda:

6 in auto;

6 in moto;

1 ciclista;

1 pedone.

Quello verificatosi nell’incidente di Monteu Roero è il secondo decesso nel mese di luglio.

Nel 2022, a fine luglio, erano state 23.