Incidente tra scorta di Ignazio La Russa e vigili del fuoco a Milano: il presidente del Senato non era in auto

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

La scorta del Presidente del Senato Ignazio La Russa è rimasta coinvolta in un incidente con i Vigili del Fuoco nella giornata di oggi, a Milano. La seconda carica dello Stato non era a bordo, ma si contano comunque tre feriti nel sinistro.

Lo schianto tra via Castel Morrone e via Gustavo Modena

Stando a quanto riportato da Ansa nelle ultime ore, l’incidente è avvenuto nella mattinata di lunedì 24 luglio 2023 in via Castel Morrone, all’angolo con via Modena. Per cause da chiarire pienamente, l’auto della scorta di La Russa si è schiantata contro un mezzo dei vigili del fuoco.

Dalle prime ricostruzioni sembra che la scorta si passata con il semaforo verde, ma sii sia scontrata con il camion dei vigili che procedeva a sirene spiegate. La polizia locale sul luogo per ricostruire l’impatto.

Fonte foto: ANSA Ignazio La Russa è presidente del Senato della Repubblica nella XIX legislatura dal 13 ottobre 2022

Tre carabinieri tra i 40 e i 45 anni, tutti membri della scorta del presidente del Senato sono rimasti feriti. Il più grave ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in codice giallo al Policlinico. Codice verde per un collega e medicazioni sul posto per il terzo coinvolto.

Un mese fa Giuseppe Conte coinvolto in un incidente

Nel caso di Milano è andata bene a La Russa, non presente al momento dei fatti. Diversa la situazione capitata all’ex premier Giuseppe Conte lo scorso 21 giugno, quando l’attuale presidente del Movimento 5 Stelle è rimasto coinvolto in un incidente.

Poco dopo il casello di Frosinone lungo la A1, l’auto guidata dalla sua scorta è stata urtata da un’altra, in un tamponamento a catena che ha coinvolto anche un mezzo pesante. Nessuna ferita per Conte, che sarebbe sceso ad aiutare gli altri coinvolti nel sinistro.

Il periodo nero del presidente del Senato La Russa

L’incidente non è l’unica notizia per la quale si è fatto il nome di Ignazio La Russa in questo ultimo periodo. Il presidente del Senato è stato infatti al centro della polemica mediatica per le sue parole sull’indagine che vede coinvolto il figlio Leonardo Apache, accusato di violenza sessuale.

Inoltre, la moglie Laura De Cicco della seconda carica dello Stato è al centro di indagini della Guardia di Finanza per una villa comprata e rivenduta solo un’ora dopo. Coinvolto nel caso c’è anche il compagno di Daniela Santanchè. L’immobile in Versilia è stato rivenduto per un milione in più a pochi minuti dal suo acquisto.